Verissimo, tutti gli ospiti del weekend 28-29 dicembre: spuntano nomi importanti

Verissimo: gli ospiti del weekend 28 e 29 dicembre promettono un viaggio emozionale tra le interviste più coinvolgenti della stagione

In un panorama televisivo sempre più affollato e variegato, Verissimo si conferma come uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Condotto con grazia e professionalità da Silvia Toffanin, il talk show di Canale 5 si appresta a regalare ai suoi spettatori un fine settimana all’insegna delle emozioni con “Verissimo – Le storie”, una selezione delle interviste più toccanti e significative realizzate durante l’attuale stagione.

Sabato 28, a partire dalle 16.30, e domenica 29 dicembre, dalle 16.00, il pubblico avrà l’opportunità di rivivere momenti di pura emozione e scoprire una sorpresa inedita, che promette di lasciare il segno.

Verissimo, gli ospiti del 28 e 29 dicembre

Tra gli ospiti che hanno arricchito questa stagione con le loro storie, spiccano nomi di grande rilievo nel panorama nazionale e internazionale. La storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che hanno coronato il loro sogno divenendo marito e moglie nel 2024, è solo uno degli esempi delle emozionanti narrazioni che hanno caratterizzato il programma. A loro si aggiungono personalità come Rocco Siffredi, che insieme a sua moglie Rozsa Tassi ha sfidato i cliché, e Katia Ricciarelli, vera icona della musica lirica italiana nel mondo.. Non mancherà, inoltre, Ornella Vanoni, che ha celebrato i suoi splendidi 90 anni con un nuovo album, dimostrando come la passione per la musica non conosca età.

Il fine settimana del 28 e 29 dicembre non sarà l’unico appuntamento da segnare sul calendario. Infatti, anche nei giorni successivi, precisamente sabato 4 e domenica 5 gennaio, “Verissimo – Le storie” continuerà a tenere compagnia al pubblico di Canale 5, offrendo ulteriori interviste cariche di emozioni. E per chi pensa che le sorprese finiscano qui, si sbaglia: sabato 28 dicembre verrà trasmessa un’intervista inedita a Valeria Rossi, la cantante che con il suo successo “Tre parole” è diventata il simbolo dell’estate italiana dei primi anni duemila. Un momento imperdibile per tutti i fan del programma e della musica italiana.

Guardando al futuro, Verissimo non si ferma e annuncia già i primi appuntamenti del 2025, previsti per sabato 11 e domenica 12 gennaio, promettendo come sempre ospiti di rilievo e sorprese inaspettate. La capacità di Silvia Toffanin di creare un clima di intimità e complicità con i suoi ospiti, permettendo loro di aprirsi e condividere aspetti profondi e talvolta inediti della loro vita, è uno degli elementi chiave che rendono Verissimo un appuntamento imperdibile per gli amanti della televisione di qualità.