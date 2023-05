Verde, Diaco-Meleo (M5S): “Nonostante accordi quadro lasciati in eredità, dopo un anno e mezzo amministrazione Gualtieri non ha programmato per il verde”

“Roma è fuori controllo sul verde: arbusti e sterpaglie alti anche oltre il metro, che generano rischi e degrado e che rischiano seriamente di prendere fuoco con l’arrivo del caldo. Eppure noi abbiamo lasciato diversi strumenti di lavoro all’attuale Amministrazione, in primis un accordo quadro per la gestione dei verde. Chi è oggi al governo di Roma ha avuto un anno e mezzo per programmare ulteriori azioni e non l’ha fatto. Limitandosi, anzi, a un decentramento che rimane, come avevamo previsto, solo sulla carta. I Municipi hanno fondi del tutto insufficienti per la cura del verde e se ne lamentano pubblicamente. La situazione peggiora notevolmente di giorno in giorno e il decoro in parchi, ville e strade urbane è ormai un lontano ricordo: che soluzioni hanno in mente il sindaco Gualtieri per contrastare il degrado dilagante? Ricordarsi solo a fine maggio di trovare 5 milioni di euro nel bilancio?”.

Così in una nota congiunta il vicepresidente della commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco (M5S) e il capogruppo del M5S in Assemblea capitolina Linda Meleo.