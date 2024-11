Vera Gemma la verità sui ritocchini, l’attrice rompe il silenzio: cosa ha rifatto

L’attrice Vera Gemma, già protagonista delle scorse edizioni de L’Isola dei Famosi, ha commentato i rumors sui ritocchini estetici.

Vera Gemma si racconta senza filtri e svela che la sua famiglia l’ha obbligata a rifarsi il naso: “Erano ossessionati dalla bellezza”. Figlia della star degli Spaghetti Western Giuliano Gemma e della prima moglie, Natalia Roberti, Vera è cresciuta sui set cinematografici insieme al padre.

Artista a tutto tondo, è anche stata una ragazza ribelle, che ha sempre cercato la verità della realtà oltre al mondo patinato dello spettacolo. E in una intervista concessa per il Corriere della sera, Vera ha raccontato retroscena inediti della sua famiglia, compreso l’ideale di bellezza che inseguivano la madre e il padre.

Vera Gemma, la verità sui ritocchini

Cresciuta nell’ambiente artistico grazie alla figura paterna di Giuliano Gemma, Vera non si è mai limitata a essere solo attrice. La sua carriera spazia dalla scrittura alla regia fino alla produzione cinematografica. Nel 2022 ha ricevuto il premio come migliore attrice nella sezione Orizzonti a Venezia per il film “Vera”, entrando così nella corsa agli Oscar come miglior film straniero per l’Austria. Questo riconoscimento segna un punto di svolta nella sua carriera ma anche un momento di riflessione personale sul suo passato e sulle scelte fatte sotto l’influenza familiare.

La pressione esercitata dai genitori riguardo all’aspetto fisico ha lasciato un segno indelebile nella vita di Vera. L’intervento chirurgico al naso subito in giovane età ne è un chiaro esempio: “Pensi che ci hanno fatto rifare il naso e non c’era bisogno”, confessa con amarezza durante l’intervista. Nonostante ciò, riconosce ai suoi genitori di averle trasmesso “un esempio solido di amore per la vita”, dimostrando così una maturità nel rielaborare le proprie esperienze personali.

La vita dell’artista è stata caratterizzata da una continua ricerca della verità oltre le apparenze del mondo dello spettacolo. Questa sete d’autenticità l’ha portata a vivere esperienze estreme nelle borgate romane più note per i loro rischi: “[…] Cercavo storie di vita estreme: avevo bisogno di verità assenti nel mondo perfetto dello spettacolo”. La scoperta che anche nello showbiz esistono persone genuine le ha permesso infine di trovare un equilibrio tra la propria natura ribelle e il desiderio di autenticità.

Gli uomini hanno avuto un ruolo significativo nella vita sentimentale ed emotiva di Vera Gemma; attratta da figure maschili complesse e talvolta problematiche, ha vissuto relazioni intense con “delinquenti” prima del matrimonio con Jamil e Henry Harris. La maternità ha rappresentato un punto fermo nel suo cammino evolutivo: “[…] Poi tutto è cambiato quando sono diventata mamma”. Nonostante gli alti e bassi sentimentali, Vera non smette mai di cercare quella stabilità emotiva necessaria per proseguire nel suo viaggio sia artistico sia personale.