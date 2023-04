Velletri: Campaniliana 2023, la settima edizione del concorso per opere teatrali inedite

La Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri, in memoria di Achille Campanile, ha indetto la settima edizione del concorso per l’assegnazione di un premio dell’importo di € 1.000,00 da assegnare ad un’opera teatrale inedita, di genere umoristico e redatta in lingua italiana. Oltre ad attribuire il premio in denaro all’opera vincitrice, la Fondazione potrà favorirne la messa in scena nella stagione teatrale 2023-2024 presso il “Teatro Artemisio Gian Maria Volonté” di Velletri.

Potranno partecipare al concorso autori italiani o di altra nazionalità. Il premio sarà unico anche se l’opera fosse presentata da più coautori. Ogni opera dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione dal concorso, esclusivamente in via telematica a partire dal 4 maggio 2023 fino alle ore 24,00 del 31 luglio 2023, seguendo la procedura descritta sul sito ufficiale del concorso, www.campaniliana.it, accertandosi di indicare i dati di recapito email e cellulare in maniera corretta e caricando un file esclusivamente PDF. Il sistema automatico attribuirà ad ogni opera in concorso un codice unico, per l’anonimato, e i giurati leggeranno i copioni senza conoscerne l’autore. In caso di vittoria si richiederà un’autocertificazione in cui l’autore attesti che l’opera messa a concorso non è mai stata rappresentata. L’inosservanza, anche parziale, di quanto sopra prescritto comporterà l’esclusione dal concorso. I pdf recanti al loro interno o nel nome del file il nominativo del mittente e/o dell’autore o altri dati o segni dai quali si potrebbe risalire al mittente e/o all’autore o a qualsiasi persona fisica o giuridica, saranno automaticamente esclusi.

Anche quest’anno la Commissione giudicatrice sarà composta da personalità appartenenti al mondo dell’arte e della cultura ed esprimerà il giudizio sulle opere messe a concorso. La premiazione avrà luogo in Velletri presso il Teatro Artemisio – Gian Maria Volonté e la data sarà comunicata via mail al vincitore. Il bando integrale è consultabile sul sito www.campaniliana.it.

Torna, per la seconda edizione, anche il Contest “Campanella d’Oro”. Il contest si terrà venerdì 15 ottobre 2023 in orario da stabilire, presso il Teatro Artemisio Gian Maria Volonté di Velletri. Sono ammesse esclusivamente opere di Achille Campanile scelte tra quelle inserite nel Elenco testi proposti, sempre sul sito della manifestazione. Ogni partecipante dovrà scegliere tre testi o combinazione di testi; essi non potranno essere rielaborati in alcun modo e la loro rappresentazione non dovrà superare la durata indicata nell’elenco stesso. Eccezionalmente potranno essere scelti testi diversi da quelli proposti dello stesso autore, previa approvazione dell’organizzazione.

