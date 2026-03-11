Vanoli “Concentrati sul Rakow, avanti lucidi e a testa alta”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Non dobbiamo pensare alla sfida di lunedì contro la Cremonese, ma a questa partita che per noi è importante. Teniamo alla Conference, dobbiamo onorare questa competizione fino in fondo e con grande impegno”. Così il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Conference contro il Rakow, in programma domani sera al Franchi.

“Sappiamo che affrontiamo una squadra che ha fatto bene in Europa, una formazione forte fisicamente che ha evitato i playoff e ha preso pochi gol, dobbiamo concentrarci su questa partita che può darci anche spunti utili per la partita di lunedì, ma la testa deve essere al Rakow”, ha aggiunto l’allenatore viola che, ai microfoni di Sky Sport, torna sul pareggio casalingo contro il Parma. “Abbiamo un blasone importante, lo sappiamo, siamo usciti da questa partita delusi perchè volevamo la vittoria, ma dobbiamo andare avanti a testa alta e con lucidità, perchè anche il punto può diventare fondamentale così come fondamentale sarà ogni partita da qui alla fine, tutti sappiamo che la Fiorentina merita di più, ma oggi questa è la situazione e dobbiamo dare tutto per uscirne”.



Vanoli si sofferma anche sulle condizioni di Kean. “Moise sta continuando il suo percorso, valuteremo giorno dopo giorno, il suo è un infortunio particolare, lo stiamo gestendo bene e l’obiettivo è averlo con noi a Cremona. Per quanto riguarda domani, devo mettere in campo la migliore formazione possibile per una sfida che si gioca in 180 minuti”.

Ultime battute sul pubblico viola. “I nostri tifosi ci sono sempre stati vicini, il loro sfogo, la loro delusione, può essere un incitamento per noi, dobbiamo essere bravi a trasportare la loro energia in campo. Anche quando sono arrivato io, avevamo 4 punti in classifica, ma loro ci sono stati vicini”.



