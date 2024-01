Valeria Marini, la confessione su Gimmi Cangiano: “Sono io che mi sono allontanata”

(Adnkronos) – ''Sono stata io ad allontanarmi da Gimmi per una sua situazione sentimentale delicata ma ho preferito mantenere la massima riservatezza perché non ho bisogno di né di visibilità né di fare parlare della mia situazione sentimentale per farmi pubblicità''. Così Valeria Marini all’Adnkronos conferma la fine della sua storia d’amore con l’onorevole Gerolamo Cangiano dopo che il deputato di Fdi, ai microfoni dell’inviato di 'Striscia la Notizia' Enrico Lucci, ha dichiarato: ''Sono una persona single''. ''Con Gimmi abbiamo ottimi rapporti e siamo molto amici'', continua la showgirl. E sulla notizia rilanciata da Dagospia secondo cui Cangiano avrebbe iniziato a frequentare l’ex miss Italia Denny Mendez che si è da poco separata con il produttore cinematografico Oscar Generale la Marini prosegue ironica: ''Ma chi è? Cosa fa nella vita ? E’ una alla continua ricerca di visibilità. Ho sentito Gimmi e mi ha detto che è solo una bufala''. E riferendosi ancora alla Mendez Valeria conclude scoppiando in una risata: ''A volte riemergono dagli abissi attaccandosi al carro della Marini''. A confermare la versione dell'ex Primadonna de 'Il Bagaglino' interviene lo stesso Cangiano: ''Ho incontrato Lucci di 'Striscia' che insisteva su Valeria e io per stoppare ho detto semplicemente che sono una persona single – spiega all’Adnkronos – con Valeria ci siamo lasciati da un po' di tempo ma con lei ho un rapporto di amicizia straordinaria. Stiamo lavorando insieme per la riapertura del Salone Margherita''. E Sul suo presunto flirt con l’ex miss Italia tiene a precisare: ''Siamo solo amici ma non c’è alcuna relazione sentimentale''. (di Alisa Toaff) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

