Valeria Bruni Tedeschi: età, studi, compagno, figli, dove vive, film

Valeria Bruni Tedeschi: una vita tra arte e cinema. Età, studi, compagno, figli, film e dove vive. Tutto su di lei

Nel panorama cinematografico internazionale, poche figure sono riuscite a distinguersi con la stessa grazia e talento di Valeria Bruni Tedeschi. Attrice, regista e sceneggiatrice di fama mondiale, Valeria ha saputo conquistare il pubblico e la critica attraverso una carriera costellata di successi. Nata in una famiglia dalle profonde radici artistiche il 16 novembre 1964 a Torino, Valeria ha sempre avuto l’arte nel sangue. Figlia dell’imprenditore e compositore Alberto Bruni Tedeschi e della pianista Marisa Borini e sorella di Carla Bruni, è cresciuta in un ambiente che ha favorito la sua precoce inclinazione verso il mondo dello spettacolo.

La sua formazione artistica inizia presto: dopo aver frequentato le scuole a Torino si trasferisce a Parigi per studiare teatro all’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT). La capitale francese diventa ben presto il suo secondo nido d’infanzia oltre che il luogo dove avrebbe dato vita alla maggior parte della sua carriera cinematografica.

Vita privata e impegno personale

Nonostante sia nota al grande pubblico principalmente come attrice e regista di successo, la vita privata di Valeria Bruni Tedeschi è stata altrettanto movimentata. Attualmente è legata sentimentalmente all’attore francese Sofiane Bennacer; nonostante le recenti controversie che hanno coinvolto Bennacer riguardanti accuse di molestie – prontamente negate da entrambi – la coppia sembra mantenere un solido legame.

Un aspetto meno noto ma altrettanto significativo della vita di Valeria è rappresentato dalla maternità: nel 2008 ha adottato Celine insieme al suo ex fidanzato Louis Garrel. La bambina originaria del Senegal è stata accolta con amore nella loro vita dimostrando così l’impegno dell’attrice non solo sul set ma anche nella sfera personale.

La carriera cinematografica di Valeria Bruni Tedeschi si distingue per una serie impressionante di riconoscimenti che testimoniano la sua versatilità artistica. In Italia si è aggiudicata quattro David di Donatello come migliore attrice protagonista per i suoi ruoli in film acclamati dalla critica quali “La seconda volta”, “La parola amore esiste”, “Il capitale umano” e “La pazza gioia”. In Francia invece ha vinto un Premio César come migliore promessa femminile per “Le persone normali non hanno niente di eccezionale”.

Oltre alla recitazione, Valeria si è distinta anche come regista; il suo esordio alla regia con “È più facile per un cammello…” le ha valso premi importanti tra cui quello al Tribeca Festival ed il premio Louis-Delluc. Queste esperienze alle spalle della macchina da presa hanno consolidato ulteriormente la sua reputazione nel cinema internazionale. Dove vive attualmente questa poliedrica artista? Tra Parigi e Roma – città che considera sue case – continua a lavorare ai suoi progetti cinematografici portando avanti quella passione per l’arte ricevuta in eredità dai suoi genitori.