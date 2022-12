Usurai, ai Castelli Romani

Usurai e la loro banda. Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri di Velletri hanno eseguito Una ordinanza di custodia cautelare ai Castelli, per otto persone che estorcevano denaro. Quattro in carcere e quattro ai domiciliari per vari titoli di trasgressione alle leggi penali.

Il dispositivo impiegato dalla Compagnia di Velletri si sta dedicando, inoltre, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e denaro per un valore complessivo di oltre 400.000 euro.

Quattro persone in custodia cautelare in carcere e, quattro ai domiciliari. Si stá indagando indagando anche proprietà di beni e di spaccio, infatti , i Carabinieri hanno sorpreso un uomo in flagranza di reato con 50 grammi di cocaina e 700 grammi di hashish. Sono 58 le persone vittime di usura: Commercianti, piccoli imprenditori, operai con il 900%. Tre usurai, contestati, rilasciati in libertà.

