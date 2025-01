Uomini e Donne, slitta il ritorno dopo le feste? Mediaset ha deciso: quando andrà in onda

Uomini e Donne, quando tornerà in onda il dating show preferito da milioni di italiani, con sorprese comprese

Il popolare dating show di Canale 5, “Uomini e Donne“, è pronto a tornare sul piccolo schermo dopo una pausa per le festività natalizie che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori.

Il programma, che ogni pomeriggio anima le case degli italiani con storie d’amore, litigi e colpi di scena, promette già da ora episodi ricchi di emozioni e novità a partire dal 7 gennaio.

Tra i protagonisti più attesi al rientro troviamo Martina De Ioannon, ex volto noto di “Temptation Island“, che si trova a dover fare una scelta tra due corteggiatori: Gianmarco Meo e Ciro Solimeno. La sua decisione è tra gli eventi più attesi dai fan del programma, curiosi di scoprire chi riuscirà a conquistare definitivamente il cuore della bella Martina.

Torna Uomini e Donne e ci sono sorprese in arrivo

Un altro ritorno significativo è quello legato alla storia di Francesca Sorrentino. Dopo aver detto addio al suo storico fidanzato durante la partecipazione a “Temptation Island”, Francesca ha cercato senza sosta l’amore nel salotto televisivo di “Uomini e Donne”. La sua ricerca potrebbe finalmente conoscere una svolta nelle prossime puntate.

La trasmissione sarà anche teatro dell’uscita di Michele Longobardi. Il tronista è finito sotto i riflettori per aver presumibilmente infranto le regole del programma. Le voci sui social network si sono rincorse negli ultimi giorni e sembra che la sua partenza sarà uno dei momenti clou delle puntate successive alla pausa natalizia.

Non mancheranno poi le sorprese nel trono over. Dopo lo stop della frequentazione con un simpatico corteggiatore, Gemma Galgani tornerà alla ricerca dell’amore. La dama torinese non ha mai smesso di credere nella possibilità di trovare l’anima gemella e i fan sono ansiosi di vedere se questa volta sarà la volta buona.

Il format del programma continua ad essere un punto fermo nella programmazione pomeridiana italiana grazie alla capacità dei suoi protagonisti – tronisti come corteggiatori – di coinvolgere emotivamente il pubblico attraverso storie personali intense ed emozionanti.

L’addio del giovane tronista romano Alessio Pecorelli prima della pausa natalizia aveva lasciato molti spettatori sorpresi ed in attesa delle nuove dinamiche che si verranno a creare con i nuovi ingressi o possibili ritorni all’interno dello studio televisivo più romantico d’Italia.

Mentre “Uomini e Donne” si prepara al suo grande ritorno post-festività, gli appassionati del programma possono solo immaginare quali saranno le evoluzioni sentimentali dei loro beniamini preferiti. Tra scelte difficili, addii inaspettati ed amori nascenti o rinati sotto i riflettori dello studio televisivo più seguito dalle dinamiche amorose italiane, una cosa è certa: l’intrattenimento è garantito.