Uomini e Donne, scoperta agghiacciante su uno dei protagonisti: “Redazione furiosa”

A Uomini e Donne continuano a fioccare segnalazioni sui vari protagonisti, questa volta la redazione sarebbe su tutte le furie.

Dopo che Alessio Pecorelli ha dovuto lasciare il trono in seguito a una serie di segnalazioni arrivate a Uomini e Donne che parlavano di alcune frequentazioni all’esterno del programma, pare sia stata fatta una nuova scoperta su uno dei protagonisti. Cosa che avrebbe fatto infuriare non poco la redazione.

Pare che quest’anno non ci sia pace per la squadra di Maria De Filippi, che starebbe ricevendo diverse segnalazioni sui vari personaggi del daiting show. Quest’ultima pare che abbia fatto adirare non poco i collaboratori della conduttrice.

La scoperta sul tronista scatena la redazione di Uomini e Donne

L’ultima segnalazione riguarderebbe proprio Michele Longobardi, sebbene sembra che il tronista si stia vivendo a pieno il suo percorso, lasciandosi andare con più di una corteggiatrice, ci sarebbe una voce che circola su di lui.

A riferirla è stato Alessandro Rosica, secondo cui il ragazzo di Castellammare di Stabia sarebbe “un furbone” e a breve “lascerà il trono”. Secondo l’investigatore social sarebbe stato pizzicato con un’alta fuori dal programma e la redazione sarebbe “su tutte le furie”. Dunque, se fosse vero quanto affermato da Rosica, vorrebbe dire che anche lui avrebbe una frequentazione al di fuori del programma, cosa che per i tronisti classici non è assolutamente consentita.

Il trono di Michele fino a questo momento è stato piuttosto animato, il tronista avrebbe scatenato più volte le reazioni avverse delle sue corteggiatrici per il suo comportamento troppo da “farfallone”. Possiamo dire che per quanto riguarda baci e coccole, il giovane tronista non sia uno che si freni e questo, in modo alternato, ha scatenato litigi, soprattutto con Veronica, che ha lasciato più volte lo studio.

Ad ogni modo se quanto raccontato da Rosica fosse vero e la redazione avrebbe una segnalazione che lo riguarda, questa cosa potrebbe emergere nelle prossime registrazioni e far finire il suo trono con un “nulla di fatto”. Al momento si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma, dunque bisognerà attendere per capire l’evoluzione della cosa.

Intanto pare potrebbe essere registrata a breve una scelta, secondo Lorenzo Pugnaloni mercoledì 18 dicembre si farà una registrazione di Uomini e Donne che durerà solo un’ora, motivo per cui in tanti pensano ci possa essere “il fatidico momento”.