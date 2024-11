Uomini e Donne, Mario Cusitore via dal programma. Le parole dopo la puntata: “Un anno fa scendevo…”

Mario Cusitore ha sorpreso non poco con alcune parole dette dopo Uomini e Donne, sembra quasi che abbia voluto salutare il programma.

Da tempo Mario Cusitore sembra aver cambiato atteggiamento a Uomini e Donne, se all’inizio del suo percorso come cavaliere sembrava essere tra i protagonisti indiscussi del trono over, adesso starebbe “in panchina”. Dalle anticipazioni sappiamo che sarà assente anche in una registrazione e adesso è arrivato un messaggio che sembra essere quasi un addio al daiting show.

Mario ha chiuso la conoscenza con Margherita e Morena, ad entrambe si era molto avvicinato, ma poi ha spiegato di non vedere in nessuna delle due una possibile futura relazione, cosa che chiaramente non ha fatto piacere alle due dame. Morena, infatti, lo punzecchia spesso in puntata perché non crede alle motivazioni che ha dato per troncare con lei.

Ad ogni modo anche nella puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 15 novembre, Mario è apparso ancora distante. A parte qualche inquadratura e qualche sorriso, di lui si è parlato poco o niente, cosa sta succedendo al cavaliere? Vuole andare via? Le sue parole.

Il messaggio di Mario Cusitore spiazza, le parole su Uomini e Donne sembrano un addio

Mario Cusitore ha condiviso un messaggio piuttosto ambiguo sulla sua partecipazione a Uomini e Donne, poiché da diverse puntate preferisce restare in disparte e risponde solo se interpellato, queste parole sembrerebbero essere quasi un addio.

Il cavaliere ha ripercorso l’ultimo anno vissuto nel programma di Maria De Filippi, ha spiegato che quel giorno la sua vita è cambiata. Ha descritto questo ultimo anno come “particolare” e “di forti emozioni” ma anche “delusioni”. Mario ha poi parlato delle persone che gli sono state vicino ma anche di quelle che gli sono andate contro, perché non volevano il suo bene e che gli avrebbero fatto male in modo gratuito.

“(…) Alla fine di tutto io anche nei miei errori SONO UN BRAVO RAGAZZO…dico SEMPRE che la felicità non esiste, però io credo che dopo tutto forse me la merito!“, queste le parole di Mario. Un messaggio che, alla luce di come stanno andando le cose a Uomini e Donne e del fatto che abbia detto più volte di voler andare via, sembrano quasi un addio al daiting show.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni, che al momento non hanno alcuna conferma. Ma che il cavaliere negli ultimi tempi sia turbato e abbia un’aria quasi annoiata, è piuttosto evidente. Non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà nelle prossime registrazioni.