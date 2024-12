Uomini e Donne, l’ex dama in dolce attesa: l’annuncio fa impazzire i fan

Uomini e Donne, una ex dama sarebbe in dolce attesa. L’annuncio sui social ha fatto impazzire i fan del programma, i dettagli.

Un altro fiocco (rosa o azzurro) per una ex dama di Uomini e Donne. Nel dating show di successo di Maria De Filippi si sono avvicendate, negli anni, coppie di ogni tipo alcune delle quali sono riuscite a resistere alla prova del tempo. Altre, invece (la maggior parte) si sono sfaldate dopo pochi mesi o anni. E’ il caso, ad esempio, di Brando e Raffaella, che tanto avevano fatto discutere – in studio e fuori – e che sembravano davvero fatti l’uno per l’altra ma che alla fine si sono lasciati, con sommo dispiacere dei fan.

Tuttavia, anche coloro che dopo poco tempo hanno deciso di chiudere la storia iniziata nello studio della De Filippi sono rimasti nel cuore dei fan, che hanno continuato a seguirli sugli account social come il primo giorno. Nelle ultime ore è stato annunciato che una delle ex dame del programma sarebbe in dolce attesa.

UeD, una della ex dame è incinta? Arriva l’annuncio inaspettato

A lanciare la news è stata, come spesso accade quando si parla di gossip, l’esperta Deianira Marzano, che in una storia Instagram ha scritto semplicemente: “Un’ex protagonista di Uomini e Donne e influencer è in dolce attesa”. La Marzano non ha specificato di quale ex dama si tratti, ma la fantasia dei fan ha subito cominciato a galoppare.

Di sicuro molti avranno sperato che la Marzano stesse facendo riferimento a Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, la coppia che qualche anno fa aveva lasciato insieme Uomini e Donne dopo un corteggiamento durato moltissimo tempo. Lui in un primo momento aveva scelto di proseguire la relazione con l’ex dama Ida Platano (l’ex “reginetta” delllo show”) ma la storia con la parrucchiera non è poi andata avanti. Ripresentatosi in studio, Vicinanza ha poi scelto la Di Padua, da sempre molto presa di lui.

Contrariamente a quanto si pensava online, la coppia sembra resistere senza sforzo alla prova del tempo. I due sono più affiatati che mai e da mesi, ormai, circolano voci sulla loro presunta volontà di mettere su famiglia insieme. Vicinanza, d’altronde, non ha mai fatto mistero di voler diventare padre un giorno. Che sia finalmente giunti il momento, per entrambi, di suggellare il loro amore con un figlio? Per ora tutti tacciono, ma molti sperano che i due facciano il grande annuncio nei prossimi giorni…