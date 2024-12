Uomini e Donne, la scelta di Martina subito dopo la puntata: é corsa da lui e l’ha fatto davvero

Martina ha preso un’importante decisione, è accaduto tutto dopo la puntata: il gesto è talmente eclatante che si sono tutti emozionati.

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai, le puntate è noto come siano registrate per questo motivo si sa già cosa accadrà nei prossimi appuntamenti. In particolare, per quanto riguarda il trono di Martina De Ioannon, sappiamo che la ragazza compirà un gesto molto eclatante dopo la puntata.

Una cosa che emozionerà tutti e che farà pensare subito a una scelta fatta. In una delle ultime puntate abbiamo visto un bacio tra lei e Gianmarco, chiaramente una cosa che non è stata presa bene da Ciro. Ma intanto c’è stato un colpo di scena clamoroso.

Uomini e Donne, Martina prende una decisione: il gesto emoziona tutti

A raccontare cosa accadrà nelle prossime puntate ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, che ha spiegato – nelle sue anticipazioni – come tra Martina e Gianmarco ci sarà un altro bacio e questo spingerà Ciro ad andare via molto adirato. Ma a quanto pare Martina ha deciso di dare una grande dimostrazione al corteggiatore napoletano.

Sempre secondo quanto racconta l’esperto di Uomini e Donne, pare che Martina sia andata a Napoli a “riprendersi Ciro”. Pugnaloni ha condiviso un’immagine che ritrae la tronista e il corteggiatore assieme su una panchina. Prima ha raccontato che Ciro aveva risposto a un video emozionale suo e di Martina condiviso su una loro fanpage, ringraziando, dettaglio che a detta sua lascerebbe pensare come tornerà nel programma.

Poi, sempre Pugnaloni, ha spiegato che dovremmo vedere un’esterna a Napoli, dove Martina sarebbe andata a riprendere Ciro. Cose che a detta dell’esperto del programma di Maria De Filippi si dovrebbe vedere nella prossima registrazione di Uomini e Donne. Il gesto di Martina è stato, quindi, molto importante e ben dimostrerebbe come sia presa da Ciro.

Il gesto potrebbe non piacere a Gianmarco che potrebbe prenderla male. Ad ogni modo la tronista sembrerebbe essere sempre più vicina a una scelta, ora bisognerà capire quando ci sarà e soprattutto chi sceglierà tra i due corteggiatori: Ciro o Gianmarco? Intanto il pubblico è diviso, c’è chi fa il tifo per uno e chi per l’altro, a detta di Pugnaloni sarebbero tornati “i tempi d’oro del trono classico”, quando gesti del genere, tanto emozionanti, erano all’ordine del giorno.