Uomini e Donne, la coppia lascia il programma: bufera subito dopo la puntata

Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 novembre una coppia ha deciso di lasciare il programma, il retroscena dopo la puntata spiazza.

Una coppia del trono over ha deciso di lasciare il programma per continuare la frequentazione fuori dal programma, un momento bello, quello della scelta, ha fatto però scoppiare una vera e propria bufera dopo la puntata. Qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato, visto il momento emozionante mandato in onda.

La coppia è apparsa davvero molto felice ed entusiasta di questa decisione, in questi primi mesi di programma dama e cavaliere si direbbe che si siano innamorati. Eppure il retroscena subito dopo la puntata potrebbe essere una macchia su questo momento di gioia vissuto nel daiting show.

Coppia del trono over lascia Uomini e Donne assieme: il retroscena dopo la puntata

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda l’11 novembre Marcello e Giada hanno deciso di continuare la loro storia lontano dal programma. Il weekend vissuto a Venezia è andato bene e per questo vogliono viversi fuori dal daiting show.

“La prima volta che ci siamo conosciuti tu parlavi, parlavi (…)”, inizia così il discorso di Marcello, che era evidentemente emozionato. Ha raccontato che quando l’ha vista al primo appuntamento ha ricevuto “una botta” perché era bellissima. Il cavaliere ha ripercorso tutti i momenti vissuti con Giada, il primo bacio e le emozioni vissute. Nel bel mezzo del discorso è intervenuta Tina Cipollari che con ironia ha detto: “Scusa dobbiamo dare la linea a Pomeriggio Cinque”, ironizzando sul fatto che Marcello è un po’ prolisso.

Ad ogni modo Marcello ha sottolineato come Giada non sia mai cambiata, cosa che gli ha consentito di essere sempre se stesso. “Se doveva essere, sarebbe stato e io penso che sia e per quel che sarà lo vivremo secondo me fuori da qua”, con queste parole il cavaliere ha lasciato intendere che che vuole continuare la frequentazione fuori da Uomini e Donne.

E’ poi arrivata la sorpresa di Giada, un baule con dei palloncini e la dama ha voluto leggere una lettera “prima di portarlo via ufficialmente“. Anche la dama, evidentemente emozionato, ha ripercorso tutti i momenti vissuti assieme, il primo bacio e come da quel momento era tutto cambiato. Giada ha spiegato come prima di conoscere Marcello aveva costruito una carezza per non permettere più a nessuno di farla soffrire e il suo arrivo ha rivoluzionato la sua vita.

Mentre Giada leggeva Marcello è scoppiato a piangere e in tanti si sono commossi in studio. “(…) Resto senza parole davanti a tutto questo“, Marcello si è alzato e ha baciato la sua dama. La neo coppia, nata a Uomini e Donne, ha iniziato a ballare emozionando tutto lo studio, dama e cavaliere si sono scambiati baci passionali, mostrando a tutti quanto siano uniti e come tra di loro sia praticamente scoppiato l’amore.

Giada e Marcello sono poi andati a salutare Maria De Filippi, che ha subito detto: “Quindi non ci vediamo più“. ll cavaliere ha ricordato la promessa fatta che quindi non tornerà nel programma, ha poi ringraziato tutti, lo staff, la redazione e salutato i vari protagonisti del programma.

Subito dopo la puntata in cui Giada e Marcello hanno lasciato il programma è scoppiata una bufera online, in tanti hanno ironizzato su Marcello, dicendo che il cavaliere farebbe sempre questo e che poi alla fine, quando la storia con Giada finirà, lo rivedremo di nuovo nel programma e non ci sarebbe promessa che tenga, continuerà a rientrare nel daiting show. Al momento la coppia è sembrata molto felice e ha lasciato lo studio nella commozione generale, solo il tempo ci dirà cosa accadrà davvero.