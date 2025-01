Uomini e Donne, inizio d’anno drammatico per l’ex tronista: “Lo rimpiango”

Il 2025 inizia con i primi colpi di scena drammatici nello studio di Uomini e Donne: l’ex tronista confessa al pubblico i suoi sentimenti.

Le feste natalizie hanno coinciso con una breve pausa dalle storie di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Con un centro studio sempre ricco di sentimenti ed emozioni, sono starti molteplici i colpi di scena i quali hanno caratterizzato le ultime puntate del 2024.

Il celebre programma tornerà con la consueta messa in onda pomeridiana a partire dal 7 gennaio 2025, svelando novità sempre più appassionanti per il pubblico. Le prossime puntate, difatti, saranno caratterizzate dalla scelta definitiva di alcuni tronisti della corrente edizione, oltre alle singole storie dei personaggi del parterre.

A canalizzare l’attenzione, come di consueto, non mancheranno gli scontri tra il parterre over e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nelle ultime ore, tuttavia, un inaspettato colpo di scena ha catturato l’attenzione del pubblico appassionato del programma di Canale 5.

Uomini e Donne: il 2025 inizia nel dramma per l’ex tronista

Nuovo anno, nuovi colpi di scena per i protagonisti di Uomini e Donne e per chi ha attraversato lo studio del dating show nelle precedenti edizioni. Le recenti news in merito all’ex tronista Sonia Lorenzini, hanno colpito profondamente i fan del celebre programma di Canale 5. Secondo quanto rivelato dalla stessa Lorenzini, l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe perso l’amata nonna nelle prime ore del 2025.

“Rimpiango l’aver dato per scontate certe cose pensando siano eterne”, ha scritto Sonia Lorenzini nel suo lungo post social dedicato alla nonna recentemente scomparsa. “Non ho condiviso tutto il tempo a disposizione per coltivare quel rapporto”, aggiunge con rammarico l’ex tronista, condividendo con i fan il dolore di aver perso le occasioni per trascorrere momenti preziosi insieme all’adorata nonna.

Sonia Lorenzini ha voluto terminare la sua dedica social alla nonna scomparsa, raccontando ai fan i tratti più dolci della sua personalità. Il post dell’ex tronista ha scosso profondamente non solo i fan del programma, ma anche altri volti di Uomini e Donne, accorsi con messaggi di cordoglio e di affetto nei confronti di Lorenzini. Al momento l’ex tronista si è chiusa in un silenzio doloroso, lasciando i followers in attesa di nuovi aggiornamenti sullo stato d’animo del celebre volto di Uomini e Donne.