Uomini e Donne, il gesto di Morena spiazza Mario: arriva la drastica decisione di Maria sul cavaliere

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 4 novembre abbiamo visto un nuovo cavaliere che è arrivato per Morena.

Sembra proprio che Morena abbia deciso di andare avanti dopo quanto accaduto con Mario Cusitore, la dama ha avuto un gesto molto chiaro nell’ultima puntata di Uomini e Donne, spiazzando il cavaliere. Intanto diventano sempre più insistenti le voci di una decisione di Maria De Filippi rispetto al cavaliere napoletano.

Pare che la conduttrice abbia deciso cosa fare con l’ex corteggiatore di Ida, una decisione che arriverebbe in seguito ai recenti avvenimenti. Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere, considerato come è iniziato il percorso di Cusitore nel trono over.

Nuovo cavaliere per Morena, Mario resta senza parole: la decisione di Maria De Filippi

Tra Mario Cusitore e Morena le cose al momento non sembrano procedere, lei dopo le parole del cavaliere che aveva detto a lei e Margherita che non gli era scattato nulla a livello di testa, sta andando avanti. Già nella scorsa puntata era arrivato Giuseppe, un nuovo cavaliere che aveva detto di essere arrivato nel programma per conoscerla.

E nel corso della puntata di Uomini e Donne del 4 novembre Giuseppe si è fatto avanti, chiedendo a Morena di poterla portare a cena fuori. Lei ha accettato e tutti hanno apprezzato il gesto così “da cavaliere” del nuovo arrivato. Proprio Tina ha sottolineato come non sono abituati nel programma a tanta galanteria. Mario Cusitore intanto è rimasto in silenzio, nella puntata precedente aveva palesemente detto che non gli importava nulla delle azioni di Morena e, a giudicare dall’assenza di reazioni, sarà davvero così.

Intanto pare che Maria De Filippi abbia preso una decisione proprio su Mario, nelle prossime registrazioni l’ex corteggiatore di Ida Platano sarà “messo in panchina”, o meglio non avrà lo spazio che fino a questo momento ha sicuramente avuto. Sebbene la mancanza di spazio potrebbe essere dovuta al fatto che al momento ha tagliato con le due dame, c’è chi crede che la conduttrice o comunque il programma, potrebbero aver deciso di non dargli troppo spazio visti i recenti avvenimenti.

Cusitore è stato accusato anche dalle dame che ha frequentato di essere solo in cerca di visibilità e per molti il fatto che nelle prossime puntate sembrerà essere quasi assente, potrebbe essere una sorta di scelta voluta, anche per non incentrare il trono over troppo su Mario. Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate e se il cavaliere inizierà a conoscere altre donne, al momento pare essere tutto in standby.