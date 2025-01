Uomini e Donne, dopo anni di tentativi Maria riporta Tina sul trono: “Presto i cavalieri”

Uomini e Donne sgancia la bomba dopo le feste: Tina Cipollari è pronta a tornare sul trono. L’appello ai corteggiatori

In una mossa che ha sorpreso e deliziato i fan di lunga data, il popolare dating show “Uomini e Donne”, condotto dalla veterana della televisione italiana Maria De Filippi, ha annunciato un ritorno molto atteso. Attraverso un video pubblicato sui profili ufficiali social del programma, Tina Cipollari, storica opinionista dal carattere deciso e senza peli sulla lingua, ha rivelato di essere pronta a tornare in gioco nella ricerca dell’amore.

Da anni figura emblematica dello show, conosciuta per le sue opinioni taglienti e la sua irriverente sincerità, Tina ha sempre mantenuto una certa distanza dai riflettori quando si trattava della sua vita sentimentale. Tuttavia, nel video diffuso dalla produzione si è aperta come mai prima d’ora: “Io Maria come sai sono ormai single da un po’ di tempo e cerco un uomo…”.

Il partner ideale di Tina

La Cipollari non si è fermata qui. Ha approfittato dell’occasione per delineare l’identikit dell’uomo dei suoi sogni. La ricerca sembra puntare verso un compagno maturo: “Cerco un uomo dai 63 anni fino agli 80 se portati ovviamente bene…Un uomo autonomo…”. Ha poi espresso una preferenza per qualcuno che sia vedovo – considerando realistico che a quell’età sia complicato trovare uomini single – aggiungendo una nota particolare riguardante eventuali figli: preferibilmente dovrebbero vivere all’estero o comunque non essere troppo presenti nella vita quotidiana.

Ma le specifiche non finiscono qui. L’opinionista ha chiarito di volere al suo fianco un uomo molto benestante: “La posizione economica? Deve essere molto benestante…” Le sue intenzioni sono serie; cerca qualcuno disposto a sposarla senza separazione dei beni: “Voglio un uomo… Lo vorrei molto ricco che ama viaggiare e cha ha case in tutto il Mondo…Deve essere generoso…”.

Tina Cipollari si è anche descritta come capace di grande dolcezza con l’uomo che saprà accontentarla, sottolineando come l’aspetto fisico non rivesta alcuna importanza ai suoi occhi. Inoltre, ha lanciato una sfida ai suoi futuri corteggiatori chiedendo loro di portarle un regalo al primo incontro per testare la loro serietà. Maria De Filippi ha accolto con entusiasmo la decisione della Cipollari assicurandole il pieno supporto della redazione nella ricerca dei cavalieri ideali per lei.

Quest’annuncio segna quindi l’inizio di una nuova avventura per Tina all’interno del programma “Uomini e Donne”, promettendo scintille ed emozioni forti sia per lei che per gli spettatori fedeli allo show. La prospettiva di vedere Tina sul trono alla ricerca dell’amore vero aggiunge sicuramente uno strato intrigante alla dinamica già avvincente del programma.

Con questa mossa audace da parte della produzione guidata da Maria De Filippi si rinnova la formula vincente dello show televisivo che continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano da anni. Resta ora da vedere chi saranno i coraggiosi cavalieri pronti ad accettare la sfida lanciata da Tina Cipollari e quali sorprese ci riserverà questa nuova stagione amorosa all’interno dello studio più romantico d’Italia.