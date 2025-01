Uomini e Donne colpo di scena, la famosa dama contro Maria: “Cosa mi disse in studio”

Uomini e Donne, la famosa dama contro Maria: “Cosa mi disse in studio”. In un’intervista la protagonista del dating show commenta

Queste ultime vicende dimostrano ancora una volta quanto il mondo dello spettacolo possa essere complesso ed intricato, soprattutto quando si tratta delle dinamiche interpersonali all’interno dei programmi televisivi amati dal pubblico italiano come Uomini e Donne. Restiamo in attesa delle prossime mosse dei protagonisti coinvolti in questa controversia mediatica.

Il mondo dello spettacolo italiano è nuovamente sotto i riflettori per le dichiarazioni incendiarie di Aurora Tropea, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, che non ha esitato a lanciare una serie di attacchi nei confronti dei protagonisti del programma, inclusa la padrona di casa Maria De Filippi e gli opinionisti. La Tropea ha deciso di rompere il silenzio durante una diretta Instagram con Opinionista Social, dove ha svelato alcuni retroscena e espresso il suo punto di vista su quanto accade nello studio del noto programma televisivo su Canale 5.

Aurora Tropea parla su Instagram

Aurora Tropea si è mostrata particolarmente critica nei confronti dell’atteggiamento tenuto da alcuni suoi colleghi all’interno del programma. Ha evidenziato come certe persone si comportino come se fossero delle vere e proprie celebrità, rifiutandosi persino di rispondere alle richieste degli altri. “Si sentono dei vip“, ha commentato la Tropea, aggiungendo che molte donne le hanno chiesto aiuto per le loro attività senza che lei abbia mai preteso nulla in cambio.

La discussione si è poi spostata sull’atteggiamento tenuto da Maria De Filippi nei suoi confronti. Secondo Aurora, la conduttrice avrebbe avuto delle reazioni negative verso il suo comportamento in più occasioni. In particolare, Aurora ha ricordato un episodio in cui fu rimproverata da Maria dopo essere stata continuamente attaccata da Gemma Galgani. “Maria mi ha rimproverato tantissimo… Poi mi aveva stufato e ho minacciato di denunciarla“, ha raccontato l’ex dama.

Non sono mancate critiche anche verso gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Mentre considera Tina più obiettiva rispetto a Gianni, Aurora non nasconde un certo disappunto per l’atteggiamento ostile che Sperti avrebbe avuto nei suoi confronti: “Perché è così incattivito con me?“. La Tropea ritiene che ci possano essere gelosia e invidia alla base delle sue reazioni.

Durante la diretta Instagram è stato anche affrontato il motivo per cui Aurora non fa più parte del parterre di Uomini e Donne. L’ex dama ha spiegato che semplicemente non c’erano persone all’interno dello studio che potessero interessarle veramente e su richiesta della redazione ha deciso di lasciare il programma: “Mi hanno detto che se non mi piaceva nessuno non mi potevano più invitare“.

Le dichiarazioni della Tropea hanno suscitato diverse reazioni tra i diretti interessati. Tiziana Riccardi, anch’essa ex partecipante al Trono Over ora fuori dal parterre, è stata tra le prime a replicare alle accuse rivoltele da Aurora attraverso un messaggio pubblicato su Instagram dall’account Lollo Magazine: “È una persona cattiva… Sono stanca che questa persona parli di me“.