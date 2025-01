Uomini e Donne, che fine ha fatto Riccardo Guarnieri? Eccolo oggi: nuova vita

Uomini e Donne, in molti si chiedono che fine abbia fatto Riccardo Guarnieri, l’ex di Ida Platano. Eccolo oggi: nuova vita

Riccardo Guarnieri, il noto ex cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne”, sembra aver preso le distanze dal mondo dello spettacolo che lo ha reso celebre. Dopo circa un anno e mezzo dalla sua ultima apparizione nel dating show di Canale 5, avvenuta in maggio 2023, molti si sono chiesti quale direzione abbia preso la sua vita. Le voci su un suo possibile ritorno negli studi Elios si sono rincorse più volte senza mai trovare conferma. La ragione? Una svolta sentimentale importante nella vita di Guarnieri.

Il 45enne tarantino ha vissuto una relazione con Gabriella, una donna lontana dai riflettori televisivi. Questa storia d’amore è durata diversi mesi prima di giungere a un punto morto. Le cause della rottura non sono state rese note, ma questo evento ha alimentato le speranze dei fan riguardanti un suo ritorno a “Uomini e Donne”. Tuttavia, queste aspettative sono state presto disilluse: Riccardo ha già intrapreso una nuova relazione.

La nuova vita di Riccardo Guarnieri

Secondo quanto riportato da LolloMagazine in esclusiva, l’ex cavaliere sta frequentando Cristina, anch’essa estranea al mondo dello spettacolo. Questa scelta sembra confermare la volontà di Guarnieri di mantenere una certa distanza dalla televisione e dal programma che lo ha visto protagonista per cinque anni intensi ed emozionanti.

Durante il suo periodo in “Uomini e Donne”, Riccardo è stato al centro dell’attenzione per la sua tormentata relazione con Ida Platano, dama bresciana con cui ha vissuto alti e bassi sentimentali che hanno appassionato il pubblico del Trono Over.

Ma cosa fa oggi Riccardo Guarnieri dopo aver lasciato il piccolo schermo? A settembre è emersa una curiosa indiscrezione sul suo conto: pare che l’ex cavaliere sia impegnato professionalmente in Puglia come cameriere o sommelier in un ristorante stellato. La notizia è stata diffusa dal portale Isa&Chia ma non ha trovato alcuna conferma o smentita diretta da parte dell’interessato.

Quest’ultima informazione aggiunge un tassello interessante alla nuova vita di Riccardo Guarnieri post-“Uomini e Donne”. Sembra infatti che abbia scelto un percorso lavorativo completamente diverso rispetto al mondo televisivo da cui proviene. Un cambiamento significativo che potrebbe indicare il desiderio dell’ex cavaliere di ricercare autenticità lontano dai riflettori mediatici.

La decisione di allontanarsi dallo showbiz per intraprendere nuove esperienze personali e professionali dimostra come la vita degli ex protagonisti dei reality possa prendere strade sorprendentemente diverse una volta calate le luci della ribalta televisiva.