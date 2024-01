Unity Software annuncia un taglio del 25% del personale

(Adnkronos) – Unity Software, azienda leader nella tecnologia per il gaming, ha annunciato lunedì un drastico taglio della sua forza lavoro, che vedrà la cessazione di 1.800 posti di lavoro, pari a circa il 25% del personale. Questa decisione è l'ultima di una serie di licenziamenti che hanno colpito l'azienda e arriva in un momento di significative sfide per il settore. Nonostante la notizia, le azioni di Unity hanno registrato un balzo di quasi il 5% nel trading after-hours. Secondo quanto riportato in un documento regolamentare, questi tagli sono parte di un piano di ristrutturazione aziendale. Già a novembre, Unity aveva comunicato agli investitori di voler implementare una "valutazione comprensiva" del proprio portafoglio prodotti e una revisione finanziaria che "potrebbe includere la dismissione di alcune offerte di prodotto, la riduzione della forza lavoro e la diminuzione della presenza fisica degli uffici

". Nel documento, Unity ha ammesso di non essere in grado di "stabilire una stima ragionevole dei costi e delle spese associate a questa riduzione", che prevede saranno sostanzialmente sostenute nel primo trimestre del 2024. Il percorso recente dell'azienda è stato difficile. A maggio, Unity aveva annunciato un round di licenziamenti che aveva interessato 600 dipendenti, circa l'8% del personale, una mossa volta a generare "crescita a lungo termine e profittevole". A settembre, Unity ha annunciato un cambiamento nella politica di prezzo che ha suscitato numerose reazioni negative tra gli sviluppatori che si affidano alla sua tecnologia per creare videogiochi. Un consorzio di sviluppatori di giochi ha protestato contro il cambiamento, affermando in una lettera pubblica che questo "mette a rischio sviluppatori di giochi piccoli e grandi allo stesso modo" e che è stato "deciso senza alcuna consultazione con l'industria".

Il mese seguente, John Riccitiello si è ritirato dal ruolo di CEO di Unity, lasciando anche la carica di presidente e membro del consiglio di amministrazione. James Whitehurst, ex CEO di Red Hat, è stato nominato CEO ad interim, mentre Roelof Botha, direttore indipendente principale del consiglio di Unity e partner di Sequoia Capital, è diventato presidente.

Nonostante le azioni siano aumentate di oltre il 40% nell'anno, hanno perso quasi metà del loro valore tra luglio e la fine di ottobre. Nel rapporto sugli utili del terzo trimestre, Unity non ha soddisfatto le aspettative degli analisti e non ha fornito previsioni trimestrali.

"Risultati misti nel terzo trimestre", ha dichiarato Unity in una lettera agli azionisti. "Anche se il fatturato è stato all'interno delle previsioni, crediamo di poter fare meglio". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...