UN’ECCEZIONALE ESPERIENZA LOUNGE A ROMA CON PRIMECLASS!

Essendo il più grande aeroporto in Italia ed uno dei più trafficati in Europa, Roma Fiumicino è un hub cruciale per i viaggiatori di tutto il mondo.

La Primeclass Lounge, situata nel Terminal 1, è stata progettata per soddisfare sia chi viaggia per lavoro che chi viaggia per piacere.

In qualità di azienda leader nel settore dell’ospitalità aeroportuale, TAV Operation Services opera in 19 paesi con 86 lounge offrendo ai propri ospiti un viaggio unico.

I servizi esclusivi elevano l’esperienza del cliente con comodità e, con la sua combinazione di area bar premium e menu à la carte, la lounge crea un’esperienza culinaria premium.

La Primeclass Lounge offrirà un’esperienza di viaggio unica, senza soluzione di continuità, end-to-end a Roma.

L’amministratore delegato di TAV Operation Services, Güçlü Batkın, ha dichiarato:

’’L’apertura della Rome Primeclass Lounge è un passo significativo verso l’offerta ai nostri clienti di un viaggio end-to-end.

L’Aeroporto di Roma Fiumicino-Leonardo da Vinci si impegna a migliorare il proprio customer journey accogliendo milioni di passeggeri ogni anno. e siamo lieti di contribuire a questa ambizione con il pieno impegno per il nostro massimo livello di qualità del servizio.

Stiamo offrendo ai nostri ospiti una varietà di scelte con offerte migliorate per ristorazione, convenienza, benessere e sostenibilità, dove possono godere in un ambiente ben progettato.’’

Con una superficie di 410 metri quadrati ed una capienza di 77 posti a sedere, la Lounge è progettata per offrire ai viaggiatori il massimo del comfort e della comodità.

Vanta tre aree di sosta separate, tra cui uno spazio privato, offrendo ai viaggiatori un rifugio sereno e tranquillo. Presenta interni ispirati a superfici lineari lisce e curve per consentire un ambiente rilassante.

La Lounge offre anche un’ampia selezione di cibo, un menu à la carte e bevande d’autore servite nell’area bar dedicata per tutto il giorno. Inoltre, la Lounge, convenientemente situata a soli 10 minuti di distanza da HelloSky Air Rooms, offre un ambiente ideale per i viaggiatori per rilassarsi prima del volo.

Informazioni sui servizi operativi TAV

TAV Operation Services, una consociata di TAV Airports Holding e Group ADP, è tra i principali fornitori globali di servizi aeroportuali e di ospitalità di viaggio.

La compagnia gestisce 86 lounge in 19 paesi e offre un’ampia gamma di servizi passeggeri premium; offre ai suoi ospiti un viaggio unico, senza soluzione di continuità, end-to-end come parte dell’esperienza di viaggio e si posiziona come fornitore di soluzioni affidabile per i suoi partner.

Il portafoglio di TAV Operation Services include servizi premium ed accessori come Meet & Greet, Fast Track, Loyalty Platform e Commercial Area Management.

L’azienda ha un’architettura di marchio globale, tra cui Primeclass, TAV Passport, Tavport, LoungeMe, Airporteasy.com ed HelloSky Air Rooms.

Le operazioni internazionali e diversificate coprono l’Europa, il Medio Oriente, il Caucaso, l’Asia centrale, l’Africa e il Sud e il Nord America.

