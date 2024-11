Un salto verso il cielo: gli Aura Christian Music raccontano il nuovo singolo

Gli Aura Christian Music presentano “Un salto verso il cielo”, un singolo che celebra la loro crescita artistica e spirituale. La band, nata nel 2018 e spinta dalla passione per la musica e la fede, ha saputo distinguersi nel panorama musicale cristiano italiano. Con questo nuovo brano, realizzato insieme a ROKA PRODUZIONI, gli Aura continuano il loro cammino musicale dedicato a figure come i “Santi della porta accanto”. E già lavorano al prossimo singolo, “Siamo noi”, promettendo nuove emozioni e collaborazioni inedite.

Ciao, benvenuti sulle pagine de L’Eco del Litorale. Chi o cosa vi ispira nel fare musica?

Ciao, sicuramente la passione per la musica che ognuno di noi ha sempre coltivato e poi la fede cristiana che ci ha fatti incontrare e ci tiene uniti da diversi anni.

Qual è la canzone che ha segnato il vostro percorso artistico?

Siamo molto legati a “Chi sarei stato” perché è il primo brano che abbiamo pubblicato sulle piattaforme digitali ma pensiamo che “Chiamatemi Carlo” sia il brano che ha dato più visibilità alla band anche perché associato ad un bel video che ci vede tutti protagonisti.

Qual è il vostro processo di scrittura?

Il testo di un nostro brano, partendo dal messaggio che vogliamo trasmettere, è frutto di una lunga meditazione che trae l’ispirazione dalla parola di Dio.

Avete avuto momenti di sconforto o ripensamento sul vostro percorso artistico? Quali sono le difficoltà che avete dovuto affrontare?

Il gruppo si è formato nel 2018 e da quel momento abbiamo affrontato con entusiasmo il cammino di crescita che ci ha portati a pubblicare, fino a questo momento, sette brani scritti da noi. Certo, ci rendiamo conto che il nostro è un genere musicale che fatica a farsi largo perché, forse, ancora poco conosciuto in Italia ma siamo ben determinati a continuare per la nostra strada per diffondere il più possibile la musica cristiana.

Da poco è uscito il vostro singolo “Un salto verso il cielo”. Quali emozioni state vivendo in questa fase?

Il brano a Chiara è stato scritto più di due anni fa, abbiamo impiegato tanto tempo e tanto lavoro per portare a compimento la canzone con gli arrangiamenti giusti ed un video ben curato. Siamo più che soddisfatti del lavoro svolto insieme a ROKA PRODUZIONI e ci godiamo il momento che segna una crescita generale della band.

Com’è nata l’idea di questo brano?

Quasi tre anni fa abbiamo deciso di scrivere alcune nostre canzoni per raccontare le straordinarie storie di vita dei cosiddetti “Santi della porta accanto”, siamo partiti con un brano dedicato al Beato Carlo Acutis , pubblicato circa tre anni fa. Con “Un salto verso il cielo”, continua il nostro cammino di musica e fede.

Cosa dobbiamo aspettarci in futuro dalle vostre prossime produzioni?

Stiamo già lavorando al nostro prossimo brano dal titolo “Siamo noi”. “Un salto verso il cielo” è stato realizzato in collaborazione con Romilda Cozzolino che, per l’occasione, ha prestato la sua voce. Questo nostro nuovo brano lo stiamo realizzando con la collaborazione di due strumentisti e due strumenti esterni alla band. Stiamo completando gli arrangiamenti per poi confrontarci con lo staff di ROKA PRODUZIONI che completerà quella che sarà la nostra prossima uscita.