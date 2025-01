Un Passo dal Cielo 8, anticipazioni prima puntata di stasera 9 gennaio: un terribile omicidio sconvolge i protagonisti

La celebre fiction “Un Passo dal Cielo” torna a incantare il pubblico di Rai 1 con l’attesissima ottava stagione. Dopo aver conquistato gli spettatori con sette stagioni ricche di emozioni, misteri e la maestosa bellezza delle Dolomiti, la serie promette nuove avventure che sapranno tenere il pubblico con il fiato sospeso. La prima puntata, in onda stasera 9 gennaio 2025, si preannuncia carica di novità e colpi di scena che non mancheranno di sorprendere.

Il cast vede il ritorno di volti amati come Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, ai quali si aggiungono nuovi nomi del calibro di Raz Degan e Nino Frassica. Questa combinazione tra vecchie conoscenze e nuovi ingressi promette una stagione dinamica e ricca di sviluppi intriganti.

L’Uomo dei ghiacci: un inizio col botto

L’episodio inaugurale della stagione, intitolato “L’Uomo dei Ghiacci”, è diviso in due parti che introducono gli spettatori in un vortice di emozioni e suspense. La tranquillità del borgo montano San Vito di Cadore viene scossa da un evento tragico: il ritrovamento del corpo senza vita di Sara Fontolan, ex ricercatrice della Origin GeoEngineering. Le indagini si concentrano immediatamente su Stephen Anderssen, enigmatico fondatore dell’azienda coinvolta nel mistero.

Nel corso delle indagini emergono segreti oscuri legati alla Origin GeoEngineering che complicano ulteriormente il caso. Manuela e Nathan si trovano ad affrontare sentimenti sempre più intensi l’uno per l’altra mentre cercano di mantenere un equilibrio tra le responsabilità professionali e la vita privata. L’introduzione del personaggio dello zio Nino porta una ventata d’aria fresca grazie alla sua comicità naturale ed imprevedibilità.

Per gli appassionati impazienti o per chi semplicemente preferisce godersela comodamente da casa o in mobilità senza attendere la messa in onda televisiva tradizionale, RaiPlay offre l’esclusiva possibilità di guardare in anteprima le prime due parti de “L’Uomo dei Ghiacci”. Questa opzione rappresenta una vera manna per chi desidera immergersi immediatamente nelle atmosfere suggestive delle Dolomiti e nei misteriosi intrecci narrativi che hanno reso “Un Passo dal Cielo” una delle fiction più amate dal pubblico italiano.

Con questa nuova stagione “Un Passo dal Cielo” conferma la sua capacità unica nel mescolare elementi drammatici a momentaneità più leggere ed umoristiche all’interno degli splendidi scenari naturalistici offerti dalle Dolomiti. Il mix vincente tra intrighetti familiari, misteriosissimi casi da risolvere ed esplorazione dei sentimenti umani continua a fare della serie uno degli appuntamenti televisivi più attesi dall’audience nazionale.