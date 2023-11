Un nuovo accordo quadro tra universita’ di bologna e il gruppo Autostrade per l’Italia

(Adnkronos) – L'accordo prevede tecnologie fotovoltaiche innovative per la rete autostradale, nuovi sistemi di accumulo nelle aree di servizio e sistemi di ricarica wireless in movimento per le auto elettriche. Inoltre saranno previsti sensori per il monitoraggio a distanza di deformazioni sul manto stradale e tecnologie per lo scambio di informazioni tra veicoli e dispositivi a bordo strada. Questi punti focali dell'accordo che porterà alla creazioni di progetti di ricerca che potranno nascere grazie all’accordo di collaborazione siglato oggi tra l’Università di Bologna e il Gruppo Autostrade per l’Italia.



Tra le iniziative da sviluppare non mancano i possibili campi di applicazione con sempre al centro l'idea di Smart City e Smart Mobility come il trasporto di persone e merci, l'ideazione e gestione di servizi di info mobilità, la progettazione di soluzioni per la logistica urbana e portuale, la cura degli aspetti regolatori, la progettazione di servizi e tecnologie a supporto delle aree di servizio autostradali. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)