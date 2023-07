Un’ estate all’insegna della scrittura per l’associazione con_tatto.

A breve partiranno una serie di incontri di scrittura creativa: il primo aiuterà i ragazzi a mettere la comicità su carta, grazie a Gianluca Blumetti: scrittore comico di fama nazionale. L’incontro successivo si incentrerà sulla poesia a cura di Ugo Magnanti, scrittore che ha pubblicato diverse opere di poesia. Il percorso terminerà poi con un weekend dedicato alla scrittura giornalistica, condotto da Emanuela Irace: giornalista e analista politica, esperta del mondo arabo e questioni femminili, collaboratrice di molte testate e a programmi della Rai. Autrice di saggi e articoli sulle principali testate nazionali.

Gli incontri sono rivolti ad adolescenti dagli 11 ai 15 anni che vogliono affacciarsi al mondo della scrittura in maniera meno accademica.

In ognuno dei tre incontri si andranno ad esplorare modalità diverse e personali di produrre un testo scritto in maniera del tutto nuova e con modalità coinvolgenti per i ragazzi.

Per questo vi aspettiamo, previa conferma di partecipazione, per il primo weekend.

Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Sabato 8 e Domenica 9 luglio: SCRIVERE IL COMICO.

Sabato 15 e Domenica 16 luglio: POETICAMENTE.

Sabato 21 e Domenica 22 luglio: STORIE.

Sarà possibile consumare il pasto, portato da casa, all’interno della sede.

Per maggiori informazioni

Tel: 392 433 7248

Email: associazionecon.tatto2012@gmail.com