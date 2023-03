Nell’anno appena trascorso, attenuandosi gli effetti della pandemia e dell’emergenza sanitaria mondiale che aveva necessariamente condizionato e riorientato le scelte gestionali e l’azione complessiva dell’Agenzia nel corso degli anni 2020 e 2021, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1 hanno saputo rimettere in campo un’azione “straordinaria” al servizio del Paese e dei cittadini.

Va rimarcato comunque che l’impegno dei funzionari e dell’Ufficio tuttavia non si è mai

certamente limitato alla gestione dell’emergenza Covid, anche negli anni più duri della pandemia, poiché i flussi commerciali di tutti gli altri beni necessari alla produzione industriale e quelli della catena agro alimentare, sono continuati e sono stati gestiti senza penalizzazioni per gli operatori economici di questi settori.

Il 2022 è stato un anno di confortante e impetuosa ripresa degli scambi commerciali e, quindi, dell’attività doganale. Particolare impegno è stato profuso, quindi, dai funzionari nei controlli delle filiere dell’“e-commerce”, che sta trovato ampi spazi per incrementare la già importante quota di mercato acquisita nel recente passato; controlli resi necessari per la tutela della salute del consumatore, della genuinità dei prodotti a filiera controllata, del made in Italy e per assicurare, infine, a tutti gli operatori, nazionali e non, equità, legittimità e par condicio nel mercato interno. Controlli che hanno originato, essendo finalizzati alla tutela del mercato e dei consumatori e soprattutto degli operatori economici onesti e seri, il seguente impatto:

– 8.117 controlli viaggiatori all’aeroporto di Ciampino;

– 918.703 dichiarazioni import/export dei corrieri aerei gestite all’aeroporto di Ciampino;

– 11.338 richieste di tax refund (rimborso iva per gli acquisti effettuati in Italia da soggetti non

residenti e non domiciciliati nel territorio dell’Unione Europea) gestite all’aeroporto di Ciampino;

– 107 controlli IVA e plafond;

– 2.076 controlli anti contraffazione;

– 991 controlli sulla sicurezza dei prodotti;

– 24 controlli di sotto fatturazione;

– 1.474.997 dichiarazioni di importazione nel settore del commercio elettronico gestite;

– 2.000 controlli antifrode gestiti nel settore del commercio elettronico;

– 26.425 altre dichiarazioni di import/export gestite in settori diversi dalle sezioni di Pomezia e di Roma Est.

L’Ufficio nel 2022 ha inoltre supportato le attività economico imprenditoriali del territorio, garantendo agli operatori, con attenzione alle esigenze e puntualità nel servizio, il rimborso in compensazione (da utilizzare quindi mediante F24 per assolvere tributi o oneri previdenziali), o in denaro, delle agevolazioni per l’utilizzo di prodotti soggetti ad accisa. I risultati che, nell’ottica della facilitazione delle attività economiche, possono essere maggiormente apprezzati sono:

– 11 autorizzazioni alla “Garanzia Globale” (autorizzazione rilasciata dall’Agenzia ad un’impresa per le obbligazioni doganali corrispondenti a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali) rilasciate;

DT IV – LAZIO E ABRUZZO

– 167 autorizzazioni doganali rilasciate;

– 450 autorizzazioni/licenze di esercizio/volture rilasciate nel settore delle accise;

– 24 revoche/dinieghi/sospensioni di autorizzazioni nel settore delle accise;

– 3.500 licenze di somministrazione di bevande alcoliche (minuta vendita) rilasciate nel settore delle accise;

– 8.000 rimborsi ai titolari di licenza taxi;

– 2.742 rimborsi agli autotrasportatori nazionali e comunitari;

– 65 altri rimborsi (dazi/accise varie/interessi);

– nessun reclamo proposto dall’utenza;

– il totale dei rimborsi erogati dall’Ufficio delle Dogane di Roma 1 è pari a 13.726.940,50

milioni di euro.

I dati evidenziano come, in particolare, gli operatori del settore accise, comprese le imprese

dell’autotrasporto e dei tassisti, nell’area di Roma Capitale e della provincia, nonostante lo sconto fiscale introdotto tra marzo e dicembre 2022 a seguito dei noti eventi rosso-ucraini, hanno ricevuto nel corso del 2022 riaccrediti (tra compensazione, valore di buoni d’imposta e in denaro) per quasi 14 milioni di euro. Si tratta quindi di denaro o equivalente valore affluito direttamente, tramite bonifico, sui conti degli operatori e quindi di un fondamentale supporto all’economia di quei settori e dell’intero Paese in un momento di gravissima difficoltà causata dalla pandemia e dalla conseguente crisi economico, finanziaria e sociale, di dimensioni globali, innestata dal Covid-19 e poi proseguita con la crisi degli approvvigionamenti a seguito della guerra russoucraina.

In totale l’Ufficio delle Dogane di Roma 1 ha riscosso, nel controllo e nella gestione dei flussi commerciali dell’area di Roma Capitale, i seguenti importi riversati all’Erario:

– 823.578.585,58 milioni di euro come somme incassate dall’Ufficio e riversate sui Capitoli

di Bilancio nel settore dogane;

– Tre miliardi e 117 milioni di euro di entrate ad ogni titolo nel settore accise, di cui circa

1.500.000.000,00 euro derivanti dalle accise prodotti energetici, 530.000.000 euro dalle

accise sul gas naturale, 995.000.000 euro derivanti dalle accise sull’energia elettrica;

– 9.314.852,52 milioni di euro di ulteriori entrate movimentate sul conto corrente

dell’Ufficio;

Tra i numeri che invece segnalano l’intervento dell’Ufficio a della tutela dell’Erario si segnala:

– 21 escussioni di fideiussioni attivate;

– 617 iscrizioni a ruolo (avvisi di pagamento/atti sanzionatori;

– 263 avvisi di pagamento notificati;

– 10 milioni di euro di importo totale di avvisi di pagamento.

Tra i maggiori obiettivi conseguiti infine nel diretto contrasto alle attività illecite si segnala:

– 50.389.824,00 milioni di euro di diritti accertati da controlli Iva/intra-plafond;

– 6 autoveicoli sequestrai/confiscati.

Continua l’impegno dell’Agenzia in tutti i settori di intervento, per la tutela dei cittadini, della salute e sicurezza della collettività e degli operatori, al servizio del Paese.