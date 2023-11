Ue, Salvini: “A Bruxelles agenti provocatori al servizio della Cina”

(Adnkronos) – "A Bruxelles ci sono agenti provocatori al servizio di un'altra potenza". E' quanto ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo al forum di Coldiretti a Roma. Sul confronto con la Cina "vorrei essere ottimista come Tremonti", aggiunge Salvini, ma "lì non ci sono cinesi che giocano contro i cinesi". "In Occidente, invece, c'è chi non fa l'interesse dell'Italia e dell'Unione Europea, ma quello della Cina. Io lunedì 4 sarò al Consiglio europeo dei ministri dei Trasporti a ribadire quello che da qualche anno la Lega sostiene da sola, da eretici e bestemmiatori in Chiesa, e cioè che sostenere il 'tutto elettrico' dal 2035 è un suicidio". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...