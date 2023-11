Ue, ‘Fondi europei ed European Project Management’, il 2 dicembre presentazione del corso di alta formazione

(Adnkronos) – Sabato 2 dicembre 2023, a partire dalle ore 9.30, presso la SSML San Domenico, in Via Casilina, 233 a Roma, si terrà la presentazione del corso di alta formazione 'Fondi Europei ed European Project Management'. Il corso è realizzato dall’Associazione Think Europa Institute (c.d. ThinkE) in collaborazione con SSML San Domenico, con il patrocinio di Confesercenti Roma per l’internazionalizzazione, Kpmg, Federmanager Academy, Ordine degli Avvocati di Roma, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Gim legal, Asl Viterbo.

In qualità di relatori interverranno: Mario Furore – Parlamentare Europeo, Roberta Mancia – founder e vice presidente di ThinkE, Marco Corica – founder e executive chairman di ThinkE e partner di GIM Legal, Adriana Bisirri – presidente della Ssml San Domenico, Gregorio Perillo – direttore della Ssml San Domenico, Marco Maffei – partner Kpmg, Fabrizio Della Bina, Confesercenti Roma per l’internazionalizzazione, Federico Mioni – Direttore Federmanager Academy, Antonino Galletti – Consigliere Nazionale Forense (già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Carla Cappiello – Ordine degli Ingegneri, Luigi Rizzi – managing partner Gim legal e Gennaro Maria Amoruso – data protection officer ASL Viterbo. Il corso di alta formazione affronterà molteplici temi, quali: Progettazione europea, Fondi strutturali e politica di coesione, Pnrr, appalti pubblici, esg, sostenibilità e nozioni di marketing (per le suddette materie), nonché i temi della blended finance che, oggi più che mai, spiegano lo stretto connubio tra finanza pubblica e finanza privata, come mezzi di supporto e sostegno delle economie locali e delle aziende con una forte connotazione innovativa e votate ai processi di transizione ecologica. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...