Udinese-Atalanta 1-1, gol di Walace e Ederson

(Adnkronos) – Udinese e Atalanta pareggiano 1-1 nel match valido per la 12esima giornata della Serie A 2023-2024. L'Udinese si porta così a 11 punti mentre i nerazzurri salgono a 20. Udinese subito pericolosa nel primo tempo e al 31' sbaglia anche un calcio di rigore assegnato per un fallo di Carnesecchi ai danni di Ferreira. Sul dischetto va Success ma dagli undici metri colpisce in pieno il palo. Seguono altre azioni offensive dei bianconeri, che al 44 passano in vantaggio: dopo una traversa colpita in pieno da Samardzic, la sfera arriva dalle parti di Walace che di prima intenzione calcia in porta e con una deviazione di Djimsiti trova il gol dell'1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa ancora protagonista Carnesecchi. Al 48' errore di valutazione di Hateboer, che permette a Zemura di calciare a tu-per-tu con il portiere della Dea che si salva. La squadra bianconera continua a pressare e al 62' sfiora il raddoppio con un tiro a giro di Pereyra dal limite che Carnesecchi con un colpo di reni devia in corner. L'Atalanta prova a scuotersi al 65' e su un cross di Bakker, arriva Lookman che manda però sul fondo. Poi è il turno di Scamacca al 79'. Il centravanti ex West Ham protegge la sfera e conclude oltre la traversa. In pieno recupero l'Atalanta trova il gol del pari. Al 92' Zappacosta serve un preciso e morbido cross al centro dell'area per Ederson che svetta di testa e batte Silvestri per l'1-1 che beffa i friulani. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

