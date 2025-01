U&D chi è il nuovo tronista Gianmarco: età, studi, dove vive, Instagram, ex fidanzate, lavoro

U&D, dopo la scelta di Martina c’è già un nuovo tronista, Gianmarco: età, studi, dove vive, Instagram, ex fidanzate, lavoro

“Uomini e Donne” continua a catturare l’attenzione del pubblico televisivo italiano, presentando storie affascinanti e personaggi intriganti. Tra questi, spicca il nuovo tronista Gianmarco Steri, un nome che inizia a risuonare con forza nel panorama dello spettacolo. Ma cosa sappiamo di lui?

Gianmarco Steri, romano di nascita, ha visto la luce il 30 aprile 1996, segno zodiacale Toro. A soli 28 anni, si distingue come imprenditore nel settore della barberia, con due attività ben avviate nei quartieri di Centocelle e Villa Gordiani a Roma. La sua passione per i tatuaggi lo rende un personaggio unico e facilmente riconoscibile, un dettaglio che non mancherà di attirare l’attenzione.

Gianmarco, nuova vita da tronista

La vita privata di Gianmarco, fino a questo momento lontana dai riflettori, rivela un uomo che ama curare il proprio fisico e che si immerge in una vita sociale ricca tra amicizie e viaggi, prediligendo le destinazioni marittime. Arriva a “Uomini e Donne” con lo status di single, aperto alla possibilità di trovare l’amore vero.

Per chi desidera conoscerlo meglio, Gianmarco è attivo su Instagram (@gianmarco.steri), anche se attualmente il suo profilo è privato, un aspetto che accresce la curiosità intorno alla sua figura. Prima di approdare nel noto programma televisivo, Gianmarco ha dedicato il suo impegno alla gestione dei suoi barber shop, mostrando determinazione e capacità organizzativa, qualità che potrebbero emergere anche nel suo percorso televisivo.

Il suo ingresso in “Uomini e Donne” segue una partecipazione come corteggiatore nella stagione precedente, durante la quale ha mostrato una forte chimica con Martina De Ioannon. Nonostante non sia stato scelto, questo passato da corteggiatore apre a Gianmarco le porte del ruolo di tronista, offrendogli una nuova opportunità di ricerca dell’amore.

Il programma, sotto la guida di Maria De Filippi, vede la partecipazione di opinionisti del calibro di Tina Cipollari, Tinì Cansino e Gianni Sperti, pronti a offrire i loro consueti commenti critici ma costruttivi sulle dinamiche tra i protagonisti.

Con l’addio ai tronisti precedenti e l’ingresso di Gianmarco, il programma promette nuove emozioni e sviluppi interessanti. La sua esperienza passata e la determinazione nel trovare l’amore vero fanno presagire un percorso ricco di momenti significativi e di svolte inaspettate.