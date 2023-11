Ucraina, von der Leyen a Kiev: incontro con Zelensky

(Adnkronos) –

Visita a sorpresa della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Kiev, per un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato von der Leyen post su X, pubblicando la foto che la ritrae con Zelensky alla stazione di Kiev: "È bello essere di nuovo a Kiev per la mia sesta visita in tempo di guerra. Sono qui per discutere del percorso di adesione dell'Ucraina all'Ue, il sostegno finanziario per ricostruire l'Ucraina come una democrazia moderna e prospera e come continuare a far pagare la Russia per la sua guerra di aggressione". "L'Ucraina può essere orgogliosa dei suoi ferrovieri. Dall'inizio della guerra di invasione russa contro l'Ucraina, avete lavorato incessantemente anche in queste condizioni difficili", ha detto von der Leyen al suo arrivoi alla stazione di Kiev, lodando i 220mila addetti delle ferrovie ucraine che dall'inizio della guerra "stanno mantenendo vivi i contatti vitali". Anche il presidente Zelensky, che ha accolto la presidente della commissione europea alla stazione, ha ricordato come i treni siano da mesi essenziali per i rifornimenti all'Ucraina e per le esportazioni del grano, ricordando tutti i rischi corsi dai ferrovieri a causa del "terrorismo" della Russia. "Le nostre ferrovie sono di più di un mezzo di trasporto – ha aggiunto – sono la garanzia che il nostro popolo, la nostra economia e il nostro Stato non siano separati dagli Stati Ue che ci sostengono". Il traffico aereo è stato sospeso in Ucraina da quando la Russia ha iniziato l'invasione nel febbraio del 2022. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

