Ucraina, Russia intensifica gli attacchi dalla Crimea

La Russia intensifica gli attacchi dalla Crimea contro l'Ucraina. Secondo le ultime notizie di oggi, 4 dicembre 2023, le forze russe hanno lanciato 23 droni Shahed in Ucraina dalla Crimea durante le prime ore di oggi. "Il nemico ha attaccato con 23 droni d'attacco Shahed-136/131 da Capo Chauda, nella Crimea occupata, e con un missile guidato dallo spazio aereo della regione occupata di Kherson", si legge in un post dell’aeronautica ucraina su Telegram. Secondo il post, 18 droni e il missile guidato Kh-59 sono stati distrutti dalla difesa aerea ucraina. Per respingere l'attacco sono stati utilizzati aerei da combattimento, unità missilistiche antiaeree e gruppi di fuoco mobili.

Le forze russe hanno attaccato quattro insediamenti nell'oblast di Sumy. Lo ha riferito l'amministrazione militare locale su Telegram, precisando che l'esercito di Mosca ha preso di mira le comunità di Khotin, Putvyl, Krasnopillia e Nova Sloboda con colpi di mortaio. Non sono state segnalate vittime o danni alle infrastrutture civili. La comunità di Krasnopillia, che conta circa 7.800 abitanti, è stata quella che ha subito gli attacchi più intensi. La città si trova a circa 12 chilometri a ovest del confine tra Russia e Ucraina. La Russia ha perso 332.810 soldati in Ucraina dall’inizio della sua invasione su vasta scala il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Nel numero sono incluse 770 vittime subite dalle forze russe nell'ultimo giorno. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 5.580 carri armati, 10.401 veicoli corazzati da combattimento, 10.451 veicoli e serbatoi di carburante, 7.961 sistemi di artiglieria, 913 sistemi di razzi a lancio multiplo, 602 sistemi di difesa aerea, 323 aerei, 324 elicotteri, 6.017 droni, 22 imbarcazioni e un sottomarino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

