Ucraina, nuovo attacco Russia: Kiev abbatte droni e jet

(Adnkronos) –

L'Ucraina continua ad abbattere jet russi. Mosca risponde affermando di aver colpito F-16 in dotazione a Kiev: i caccia promessi all'Ucraina, però, non sono ancora entrati in scena nella guerra iniziata a febbraio 2022. Le forze armate ucraine affermano di aver abbattuto 28 droni kamikaze russi dei 31 che, denuncia Kiev, sono stati lanciati nelle ultime ore dalla Crimea. I russi "hanno attaccato l'Ucraina con 31 droni Shahed e due missili – si legge su Ukrinform che rilancia notizie diffuse dall'Aeronautica di Kiev – E 28 droni Shahed 136/131 sono stati abbattuti nelle regioni di Odessa, Kherson, Mykolaiv, Donetsk, Kirovohrad e Khmelnytskyi". Le forze ucraine, riporta ancora Ukrinform, affermano di aver abbattuto anche due missili e due jet russi, "un Su-34 nella regione del Donetsk e un Su-30 Sm sul Mar Nero". I caccia di Mosca negli ultimi giorni sono stati colpiti con una certa regolarità. E' di due giorni fa la notizia relativa all'abbattimento di altri 3 velivoli Su-34. Il portavoce dell'aeronautica di Kiev Yuri Ihnat ha descritto l'abbattimento dei jet come una "operazione brillantemente pianificata". "Era da un po' di tempo che non c'erano Su-34 nelle nostre statistiche" sui risultati raggiunti, ha aggiunto, citando il modello come uno degli aerei più moderni della Russia per bombardamenti e altri assalti. Da Mosca, arrivano news relative alla distruzione di F-16, come riferiscono le forze armate ucraine. Kiev, però, definisce l'aggiornamento una bufala: gli aerei non sono ancora a disposizione dell'Ucraina. "Entro la fine della giornata diranno di averne abbattuti altri. E entro la fine dell'anno diranno di aver distrutto due squadroni", ironizza Yuriy Ignat, portavoce delle forze armate ucraine. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

