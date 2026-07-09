Ucraina, l’annuncio di Zelensky: “Missili Patriot in arrivo dagli Usa”

(Adnkronos) – Mentre la Russia di Putin lancia accuse agli Usa di Trump, disposti almeno nelle parole del tycoon a concedere a Kiev la licenza per produrre i Patriot, il leader ucraino Zelensky annuncia l’arrivo a breve proprio di un pacchetto di missili intercettori dagli Stati Uniti.

“Nei prossimi giorni – ha spiegato il numero uno di Kiev, parlando alla stampa all’indomani del vertice Nato di Ankara – riceveremo un pacchetto di missili Patriot dagli Stati Uniti. Abbiamo anche raggiunto accordi separati con gli europei”.

Il presidente ucraino ha commentato in particolare l’intesa con il presidente americano sulla concessione delle licenze per produrre i Patriot in Ucraina. “Ora è molto importante che i nostri gruppi tecnici, tutti i nostri rappresentanti dei diversi ministeri e del potere esecutivo, inizino a lavorare senza sosta affinché l’Ucraina riceva le licenze il prima possibile e inizi la produzione “, ha spiegato.

La promessa di Trump tuttavia è stata vaga, perché il presidente non ha precisato se Kiev sarà autorizzata a produrre i Pac-2 o i Pac-3, missili con capacità di gran lunga superiori. Lo stesso Trump ha poi ammesso di non aver ancora informato le compagnie produttrici (Lockheed Martin e Rtx Corporation, già Raytheon) della decisione annunciata mercoledì a Zelensky. Non è poi chiara la disponibilità delle componenti cruciali per la produzione degli intercettori e i tempi dell’apertura di una intera catena di rifornimento di queste componenti all’Ucraina che dovrà poi aprire una fabbrica, ghiotto obiettivo per le forze di Mosca, che dovrà quindi essere protetta da batterie di Patriot da sottrarre altrove.

Ogni missile intercettore per il sistema Patriot costa circa tre milioni di dollari. E fino a poco tempo fa, gli Stati Uniti non ne producevano più di 60 al mese, 50 secondo gli analisti. Per loro, e per i Paesi alleati, in Europa e nel Golfo. Ad aumentare i dubbi sulla possibilità effettiva del trasferimento, il rischio oggettivo che i russi si approprino della tecnologia del sistema che gli Stati Uniti hanno autorizzato fino ad ora a produrre solo Germania e Giappone. I subcontractor che riforniscono di componenti missilistiche, sistemi per il controllo dell’accensione e della spinta, come i carburanti solidi, i sistemi guida, i grandi produttori di missili sono sempre gli stessi, come ha concluso una ricerca del Center for Strategic and International Studies.

Aziende ucraine come Fire Pont, la produttrice di alcuni droni e dei missili da crociera Flamingo, ha anticipato un programma per la produzione di un sistema di difesa anti missile a costi ridotti e ha avviato negoziati con produttori europei per la forniture di componenti complesse, a partire da una intesa già sancita con la tedesca Hensoldt, per l’acquisizione di radar avanzati. Fire Point ha già iniziato a sfornare missili da usare una volta che saranno state acquisiti i sistemi guida.

Il Cremlino intanto considera la dichiarazione di Trump al vertice di Ankara come “una illusione” degli Stati Uniti. Ritenere che una escalation delle ostilità in Ucraina contribuisca ad avvicinare una soluzione pacifica della crisi, ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov, in un briefing con la stampa, è “una posizione errata”. “Intensificare la tensione e le azioni che portano a escalation non contribuiranno in alcun modo al processo di pace” e gli Stati Uniti hanno una posizione “ambigua”, ha precisato Peskov.

Secondo il portavoce, l’Occidente “simula” la propria disponibilità a negoziare una soluzione del conflitto in Ucraina, mentre allo stesso tempo rivolge “pubblici ultimatum” alla Russia.

“Abbiamo illustrato la nostra valutazione dell’attuale situazione attorno all’Ucraina, comprese le azioni dell’Occidente che, fingendo di essere pronto ai negoziati, è ora passato, come annunciato dagli europei, a rivolgere pubblicamente ultimatum alla Federazione Russa”, ha detto Lavrov, citato dalla Tass.

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