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Ucraina, i soldati di Kiev sfilano nella parata di Parigi e Zelensky si commuove

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
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(Adnkronos) – I soldati ucraini sfilano a Parigi oggi 14 luglio nella parata del Giorno della Bastiglia a Parigi. I militari i Kiev marciano lungo gli Champs-Élysées accanto alle forze francesi e alle truppe alleate durante le celebrazioni della festa nazionale. In tribuna autorità, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky assiste visibilmente commosso. Due piloti ucraini, negli stessi momenti, sorvolano Parigi a bordo di caccia Mirage prodotti in Francia. “Orgoglioso di vedere i militari ucraini sfilare al fianco delle nostre forze. Un simbolo di fratellanza, di coraggio e di destino condiviso. Pensieri al popolo ucraino che lotta per la sua libertà e, con essa, per quella di tutti gli europei”, il messaggio del presidente francese Emmanuel Macron. 

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