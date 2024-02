Ucraina, attacco russo a stazione benzina di Kharkiv: almeno 7 morti

(Adnkronos) – Almeno sette persone, fra cui tre bambini piccoli, sono morte in seguito ad un attacco di droni russi la scorsa notte contro una stazione di benzina a Kharkiv, in Ucraina orientale. Il raid ha provocato una fuoriuscita di benzina e un incendio che ha coinvolto 14 edifici residenziali, riferiscono i media ucraini. Almeno 50 persone sono state evacuate dalle loro case. Le operazioni di soccorso e la conta delle vittime sono andate avanti per tutta la notte. Vi sono diversi feriti con ustioni o intossicati dal fumo. Alle sette del mattino ora locale si contavano sette morti, fra cui un neonato e due bambini di quattro e sette anni, ha reso noto il capo della polizia dell'oblast di Kharkiv, Volodymyr Tymoshko, citato da Ukrainska Pravda. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

