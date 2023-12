Ucraina, attacco con droni a Leopoli e missili su Kharkiv

(Adnkronos) – Il sindaco di Leopoli, Andréi Sadovi, ha riferito questa mattina di un attacco notturno delle forze armate russe contro la città ucraina, che raramente riceve attacchi a causa della sua posizione, dato che si trova nell'estremo ovest del Paese. Dalle prime informazioni risulta che i russi hanno attaccato Leopoli con più di dieci droni, anche se non si sa al momento se ci siano delle vittime, come ha segnalato Sadovi attraverso il suo canale Telegram. A Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, Mosca ha effettuato un "massiccio bombardamento missilistico" e si sono sentite almeno otto esplosioni, che hanno causato problemi nella fornitura di elettricità e nei trasporti, dice il sindaco della città, Igor Terejov. Ore prima, il governatore della regione di Odessa (nel sud), Oleg Kiper, aveva indicato che un grattacielo era in fiamme, dopo che vi erano caduti sopra i detriti di un veicolo aereo senza pilota abbattuto dalle difese aeree ucraine. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

