Ucraina, 40 droni russi contro Kiev: feriti e danni

(Adnkronos) – Sono almeno 40 i droni kamikaze iraniani lanciati su Kiev, in Ucraina, dalle forze armate russe mentre l'attacco lanciato ore fa è ancora in corso. Lo denuncia il Mykhailo Shamanov, capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina. Il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko afferma che tra i feriti c'è anche un bambino di undici anni. Ha quindi spiegato che nel quartiere di Solomianskyi si sta lavorando per estrarre due donne rimaste sotto le macerie di un palazzo residenziale colpito. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, diversi edifici residenziali e non sono satti danneggiati nell'attacco. Quello che sta subendo Kiev da ''sei ore'' è ''il peggior attacco condotto dai militari russi con droni iraniani sulla capitale dell'Ucraina da quando è iniziata l'invasione su larga scala della Russia'', ha dichiarato su Telegram Shamanov. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

