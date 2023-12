Twitch pubblica il resoconto 2023, pù di mezzo milione di streamer affiliati

(Adnkronos) – Twitch, piattaforma nota per lo streaming in diretta, ha recentemente pubblicato un resoconto dell'anno 2023, evidenziando il coinvolgimento e il contributo della sua community, composta da milioni di utenti. Nel 2023, Twitch ha introdotto nuovi dati nel suo riepilogo annuale, offrendo una panoramica più dettagliata dell'interazione tra streamer e spettatori. Secondo i dati di Twitch, nel 2023 si sono aggiunti 502.264 nuovi streamer al programma di affiliazione, permettendo loro di monetizzare i propri contenuti e di accrescere la propria base di follower. Inoltre, più di 6.000 streamer sono entrati nel programma di partnership. Rachel Delfin, Chief Marketing Officer di Twitch, ha sottolineato l'importanza di creare occasioni di incontro e coinvolgimento tra le varie community della piattaforma. Twitch Recap, in particolare, è pensato come un evento annuale per celebrare il contributo di ogni membro della community, sia streamer che spettatore. Il coinvolgimento degli utenti è stato evidenziato anche attraverso i dati relativi ai messaggi condivisi nelle chat: quasi 50 miliardi nell'arco dell'anno, dimostrando l'importanza delle conversazioni nella community di Twitch. La piattaforma ha anche fornito dati sui Freeform Tags utilizzati nel 2023, oltre 2 milioni, che riflettono la varietà di contenuti disponibili, estendendosi dal gaming a settori come la letteratura, il cinema, lo sport e l'informazione politica. Recentemente, Twitch ha introdotto le Stories, accolte positivamente dalla community, con oltre 104 milioni di visualizzazioni in soli due mesi. Inoltre, in occasione di Recap 2023, Twitch ha lanciato un gioco originale per raccontare i momenti chiave dell'anno, incorporando elementi culturali contemporanei come i meme. Infine, per rafforzare il senso di unità della community, Twitch ha dedicato una settimana all'evento globale Together for Recap, per condividere e rivivere i momenti più significativi dell'anno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

