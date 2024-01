Turriziani (Unindustria): “Progetto Rec esempio economia circolare”

(Adnkronos) – “Il progetto ‘Rec’ di Philip Morris è un esempio virtuoso di economia circolare. Quindi, di come chiudere la filiera di un prodotto, pensandolo dall’inizio alla fine fino ad arrivare al suo riutilizzo. Un grande senso di responsabilità che condividiamo come Unindustria e chiediamo alla Regione Lazio di incentivare sempre di più queste prassi operative, consolidandole in vari settori”. Così Giovanni Turriziani, vicepresidente di Unindustria, a margine della presentazione del progetto ‘Rec – Riciclo per Economia Circolare’, tenutasi presso la sede dell’Associazione Civita a Roma. “Siamo felicissimi che vengano fatti degli investimenti nel Lazio e che vengano fatti in economia circolare”, ha aggiunto Turriziani. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...