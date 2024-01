Turismo: nel 2024 Vienna festeggia i Gratzel, quartieri creativi multiculturali e autentici

(Adnkronos) – Quello che a Berlino si chiama Kiez, a New York Neighborhood, a Madrid Barrio, a Vienna è il 'Grätzel'. Derivato dall'antico 'gereiz', che significava 'circondario', descrive una piccola unità urbana costituita da diversi vicoli. Sono i quartieri intorno alla capitale austriaca, che li festeggerà nel 2024. Luoghi di incontro, scambio e creatività, sono diversi, multiculturali e autentici. La maggior parte dei Grätzel si è sviluppata a partire dai vecchi insediamenti al di fuori dell'antico centro cittadino, l'attuale primo distretto. Al centro di questi quartieri ci sono solitamente mercati o piazze principali e si considerano parte del centro anche le strade che vi confluiscono. La peculiarità dei Grätzel viennesi è che spesso non hanno confini ufficiali. Ogni quartiere ha la sua combinazione di architettura, feeling urbano, mete culinarie e di shopping e, soprattutto, le sue persone. Ogni Grätzel ha le sue attrazioni, il suo pubblico, il proprio carattere e fascino. Ed è proprio a loro che si deve il famoso atteggiamento viennese nei confronti della vita che si respira nei Grätzel. Un Grätzel, infatti, è anche caratterizzato da un senso di appartenenza, che non è riservato solo ai residenti. Nel Grätzel viennese un ospite è considerato un vicino di casa temporaneo. Qui ci si può sentire come dei veri viennesi, toccare con mano la Vienna più autentica. I Grätzel di Vienna sono luoghi di incontro, in cui la città si presenta come una metropoli moderna, varia e aperta. Ognuno di essi svolge il proprio ruolo nella Vienna cosmopolita, sia per i residenti che per gli ospiti. Nel 2024, l'attenzione si concentra su undici distretti particolari, molto diversi. Ecco una mini-guida stilata dall'Ente per il Turismo di Vienna. -Freihausviertel (4. Distretto) – Cosmo creativo: Con i suoi negozi e locali accoglienti, il Grätzel vicino al Naschmarkt è un hot spot per la scena creativa di Vienna. Le moderne gallerie di Schleifmühlgasse e i negozi di tendenza creano un mix vivace. Il Café Anzengruber è leggendario. Stefanie Herkner è una viennese originale e nel suo ristorante Zur Herknerin offre una cucina altrettanto originale. Qui si trova anche il Museo del Terzo Uomo. Il leggendario Freihausviertelfest si svolge ogni anno alla fine di giugno. -Gußhausviertel & Karlsplatz (4. Distretto) – Gründerzeit e storia della città: Il nuovo spettacolare Wien Museum (che ha aperto il 6 dicembre 2023) e la barocca Chiesa di San Carlo costituiscono l'ingresso a questo Grätzel del periodo noto come Gründerzeit, fase economica della Germania e dell'Austria del XIX secolo che si concluse con il crack della borsa del 1873. L'omonima fonderia fu costruita nel 1750 come fonderia di cannoni. Oggi è sede di un istituto dell'Università Tecnica. Le delizie culinarie spaziano dalla cucina gourmet internazionale dello Z'Som alla cucina viennese tradizionale della Gasthaus Buchecker & Sohn. -Karmeliterviertel (2. distretto) – Cool e koscher: Ancora oggi il quartiere ospita una vivace comunità ebraica. La storia ebraica si sente ad ogni angolo. Al centro del quartiere si trova il Karmelitermarkt e nei vicoli limitrofi si trova un'ampia scelta gastronomica: al Tewa si mette in tavola una cucina biologica orientale-mediterranea, mentre lo Skopik & Lohn serve principalmente Bar-Food freddo e una delle più leggendarie cotolette di Vienna. Il Museo del Crimine attende gli appassionati del vero crimine, mentre l'Augarten barocco è l'ideale per chi cerca il relax. -Kutschkermarkt (18. distretto) – Borghese e bio: È uno degli ultimi mercati ambulanti rimasti a Vienna e si trova nel 18° distretto. Vale la pena una visita soprattutto il sabato, quando i coltivatori della regione si aggiungono agli stand fissi del mercato per vendere i loro prodotti, dalla frutta al pesce, spesso di qualità biologica. Il mercato contadino sarà esteso fino all'autunno 2023. La zona alta del mercato, dedicata alle famiglie, è stata resa più verde, parzialmente chiusa al traffico e quindi più rispettosa del clima. Oltre allo stand al mercato, Atlantis Fisch ha anche un ristorante. Il posto migliore per osservare il viavai di gente è la terrazza del Café Himmelblau. Il nuovo ristorante del mercato Kutsch è stato inaugurato all'inizio di settembre. -Meidlinger Markt (12. distretto) – Fascino particolare: In netto contrasto con il Kutschkermarkt si pone il Meidlinger Markt. Qui si incontrano i viennesi originali. Situato nel quartiere operaio di Meidling, offre classici stand del mercato e un ristorante premiato da Gault-Millau: il Wirtschaft am Markt riprende lo spirito di questo Grätzel e offre una cucina viennese con un tocco orientale. Suggerimento: Il Meidlinger Markt si trova sulla via per Schönbrunn. Una sosta perfetta per una breve pausa dalle visite turistiche. -Seestadt (22. distretto) – Utopia vista lago: A Donaustadt si sta costruendo un quartiere del futuro. Entro il 2030, si prevede che più di 25.000 persone lavoreranno e vivranno nella città intorno al lago che le dà il nome. Accanto alla location per eventi Ariana sorge l'HoHo Vienna, palazzo in legno alto 84 metri, il secondo più alto al mondo nella sua categoria. Anche la cucina è di alta qualità: ad esempio al Café Leo e al See22. Alla libreria Seeseiten, il proprietario Johannes Kößler vi dà i migliori consigli. Le consegne dei libri vengono effettuate in modo sostenibile in bicicletta. -Servitenviertel (9. distretto) – La piccola Parigi: il pittoresco quartiere dal gusto francese non è lontano dal Museo di Sigmund Freud. Il cuore del Grätzel è la Servitengasse, trasformata in zona pedonale con area verde. Le case storiche, particolarmente ben conservate, presentano terrazze per gli ospiti al piano terra e locali (francesi). Qui davvero si sente il 'bon vivre'. -Sonnwendviertel & Quartier Belvedere (10. distretto) – Sviluppo urbano e ferrovia: Lo sviluppo urbano è in fermento intorno alla principale stazione ferroviaria di Vienna. Il Sonnwendviertel è un'area residenziale che soddisfa tutti i requisiti di una città moderna. Il suo cuore verde è il parco Helmut Zilk di 70.000 mq. Non manca il buon cibo: Mimi im Stadtelefant, Feldhase (cucina vegetariana) unde Bio Mio (prodotti della fattoria biologica). Il Quartier Belvedere, dall'altra parte della stazione ferroviaria, colpisce per la sua architettura moderna. Con i Parkapartments Belvedere, l'architetto italiano Renzo Piano ha lasciato il segno anche a Vienna. Il museo Belvedere 21 è la propaggine contemporanea dell'omonimo palazzo e museo di fama mondiale, il Belvedere. -Spittelberg (7. distretto) – Idillio Biedermeier: particolarmente noto è il mercatino di Natale (dal 2023 indicato come 'eco-evento') nel quartiere Biedermeier di Vienna, il più famoso e quasi tutto pedonale. Anche se il Grätzel dietro il MuseumsQuartier e il Volkstheater è bello tutto l'anno, con i suoi vicoli, case romantiche e i tanti locali. Tra gli altri, il Tian Bistro, afferente al ristorante Tian dello chef stellato Paul Ivić. Invece nel Restaurant &flora cucina lo chef Parvin Razavi. Nella vicina Mariahilfer Strasse, la più grande via dello shopping della città, entro la primavera del 2025 sarà realizzato un esclusivo grande magazzino chiamato 'Lamarr' (dal nome dell'attrice austriaca di Hollywood e inventrice Hedy Lamarr). -Stuwerviertel & Prater (2. distretto) – Vienna senza trucco: in passato, era il distretto a luci rosse. Oggi lo Stuwerviertel, vicino alla Fiera di Vienna, è un quartiere moderno con numerosi ristoranti (tra cui Mochi am Markt e Brösl) e il Vorgartenmarkt. Il Prater di Vienna confina direttamente con il quartiere, separato solo dalla Ausstellungsstraße. Gli amanti del divertimento apprezzeranno il Wurstelprater, con le sue numerose giostre. A marzo 2024 è prevista anche l'apertura del nuovo Museo del Prater. Per chi è alla ricerca di relax, il Prater Verde è il posto giusto. -Yppenviertel (16. distretto) – Oriente e Occidente: il quartiere intorno alla Yppenplatz, con i suoi numerosi locali, è una delle zone più colorate di Vienna. Ogni anno nel Brunnenpassage si tengono oltre 400 eventi artistici. L'adiacente Brunnenmarkt è il più grande mercato di Vienna, con oltre 170 stand. Qui si ha la sensazione di essere nel sud: vi si trovano soprattutto bancarelle e negozi turchi. Proprio accanto a food truck siriani, macellerie africane e gastronomie viennesi. Qui la vita è pulsante. Tutte le informazioni su 'Heartbeat Streets. Innamorati dei quartieri di Vienna' si trovano su www.heartbeat.wien.info. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...