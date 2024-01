Turchia, attacco armato contro Chiesa italiana a Istanbul: un morto

(Adnkronos) –

Due uomini armati con il volto coperto hanno attaccato la Chiesa italiana di Santa Maria, nel quartiere di Sariyer, a Istanbul durante la messa della domenica. Una persona è stata uccisa, ha confermato il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya, annunciando che "è stata lanciata una indagine su larga scala e sono in corso sforzi per arrestare gli assalitori". E ammettendo che i due sono ancora a piede libero. "Condanniamo questo vile attacco", ha aggiunto. L'attacco è avvenuto intorno alle 11.40 (ora locale). La vittima dell'irruzione armata è un cittadino turco. Secondo le prime ricostruzioni, i due terroristi hanno iniziato a sparare in aria, quando il cittadino turco è corso verso di loro urlando ed è stato colpito. L'uomo, a quanto si apprende, spesso trovava protezione nella chiesa a causa dei problemi economici di cui soffriva. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...