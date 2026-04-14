Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Trump contro Meloni e l’Iran ‘difende’ l’Italia: “Perché dovremmo colpirla?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Donald Trump attacca Giorgia Meloni, che “non vuole essere coinvolta” nella guerra contro l’Iran anche se Teheran “ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”. L’affondo del presidente degli Stati Uniti contro la presidente del Consiglio e contro l’Italia non passa inosservato nel contesto internazionale e finisce nel radar del network iraniano sui social. Teheran, dall’inizio della guerra, ha una presenza capillare sui social – e in particolare su X – attraverso anche i profili delle ambasciate in numerosi paesi. All’affondo di Trump, replica – nella ‘roulette’ social – l’ambasciata iraniana in Thailandia. “Perché dovremmo far male all’Italia?”, chiede la rappresentanza diplomatica dal proprio profilo X. “Amiamo il popolo italiano, il calcio, il cibo. Amiamo Roma, Rimini, Pisa, Milano, Venezia, la Sardegna, Firenze, Napoli, Genova, Torino, la Sicilia e tutto quello che c’è in mezzo”, si legge nel messaggio che innesca anche conversazioni con utenti italiani. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ascolti tv, Fiorentina-Bologna vince prime time martedì 9 gennaio

10 Gennaio 2024

Mattarella al lavoro sul discorso di Capodanno tra pace, futuro e giovani

30 Dicembre 2023

Cinghiate e schiaffi al figlio disabile di 11 anni, arrestato

13 Gennaio 2024

Eicma, Meda: “Oltre 1.700 brand da 40 Paesi porteranno a Milano lo spettacolo delle 2 ruote”

3 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno