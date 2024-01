Trento, auto finisce su marciapiede: investiti mamma e bimbo di 8 anni

(Adnkronos) – Una donna e un bambino di 8 anni sono stati investiti questa mattina da un'auto mentre camminavano su un marciapiede a Trento. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso. Nell'incidente sono stati coinvolti anche un'altra donna che stava portando un passeggino con un piccolo di pochi mesi ma fortunatamente non sarebbero stati feriti in modo grave. L'incidente è avvenuto verso le 8 di questa mattina. Sul posto la polizia locale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...