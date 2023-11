Treno contro camion al passaggio a livello, 2 morti in Calabria

(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente ferroviario avvenuto questa sera sulla linea Catanzaro Lido-Sibari, all'altezza del passaggio a livello nei pressi di Thurio, in provincia di Cosenza. Questa sera, intorno alle 19, un camion ha occupato la sede di un passaggio a livello che dai primi riscontri risulta regolarmente funzionante e chiuso, scontrandosi con il treno Regionale 5677. Al momento risultano deceduti il capotreno e l’autista del camion e illesi i 10 passeggeri presenti a bordo del treno. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa fra Sibari e Corigliano Calabro. Rfi e Trenitalia, conclude la nota, esprimono il loro dolore e cordoglio per le vittime e la vicinanza ai feriti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)