Trasporti: assessore Roma, prorogato contratto di servizio con Atac fino a marzo 2023

La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera che estende la durata del contratto di servizio di trasporto pubblico locale con Atac, alle stesse condizioni, fino al 31 marzo del 2023 o anticipatamente qualora si arrivi alla firma del nuovo contratto di servizio in data precedente a quella sopra indicata. Lo annuncia in una nota Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “Contestualmente – spiega Patanè – è stata estesa, per lo stesso periodo, la durata del servizio di gestione con Atac della sosta tariffata, dei parcheggi di scambio e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale. Nella stessa seduta – conclude l’assessore alla Mobilità – la Giunta capitolina ha autorizzato Atac, anche per l’annualità 2023, a rilasciare gratuitamente ai cittadini ultrasettantenni, residenti nel territorio di Roma Capitale, con Isee uguale o inferiore a 15.000 euro, le tessere per la libera circolazione valide sulle linee di tpl gestite dall’azienda stessa e da Roma tpl sul territorio capitolino”.