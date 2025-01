Tradimento, spoiler 5 gennaio: Tarik senza freni, il confronto è drammatico

La prossima puntata di Tradimento vedrà un Tarik sempre più scatenato e protagonista di un confronto davvero drammatico.

Si infittisce sempre più la trama di Tradimento, la dizi che prosegue il fortunato filone delle serie turche su Canale 5. La soap che nella versione originale si intitola Aldatmak ruota intorno al dramma familiare della giudice Güzide Özgüder. Convinta di avere un marito modello e dei figli esemplari, la donna si rende presto conto di vivere in una realtà decisamente più torbida.

Fin dalle prime puntate emerge infatti il tradimento del marito di Güzide, l’avvocato Tarık Yenersoy, che si scopre avere da cinque anni una famiglia parallela e una figlia con Yeşim, dalla quale si fa chiamare col falso nome di Murat. Güzide si accorge in maniera del tutto casuale della tresca e da quel momento in avanti la situazione precipita.

Trent’anni di matrimonio con Tarik affondano in pochi minuti. Yeşim invece dopo lo choc iniziale arriva a una sorta di compromesso con il padre di sua figlia. La donna cerca così di rilanciare per trarre vantaggio dalla situazione e soprattutto impedire che Tarik/Murat possa ritornare con Güzide. Nella prossima puntata l’avvocato Yenersoy sarà protagonista di una scena drammatica.

Tradimento (spoiler 5 gennaio): Tarik fuori controllo, il confronto sfocia nel dramma

Le anticipazioni rivelano che tra Yeşim e Güzide ci sarà un acceso confronto. Yeşim si presenterà a casa della giudice facendo irruzione nell’abitazione senza preavviso né permesso. L’intenzione della donna sarà quella di convincere Güzide a divorziare da Tarik. Ma quando il magistrato le dirà di non avere alcuna intenzione di farlo scatenerà la rabbia della sua rivale.

Yeşim infatti perderà il controllo e distruggerà la serra dove Güzide coltiva le sue orchidee. La donna chiamerà Tarik per informarla cosa ha combinato la sua nuova compagna. Yenersoy andrà subito a casa per chiedere spiegazioni a Yeşim, ma si farà convincere dalla sua messinscena. La compagna gli dirà di non essersi mossa da casa quella mattina.

A confermare la sua versione ci sarà Burcu, che testimonierà di aver passato la mattinata a prendere il tè e chiacchierare con Yeşim. Tarik crederà alle bugie delle due donne e contatterà Handan, l’avvocatessa divorzista assunta da Güzide, per chiederle di dire alla sua cliente di finirla di calunniare Yeşim. Ma la cosa non finirà lì.

Quel pomeriggio Güzide riceverà anche la visita di Tarik, che piomberà nel mezzo di un incontro con le sue colleghe di lavoro, invitate a casa per mangiare qualcosa insieme. Tarik affronterà duramente la moglie per intimarle di non diffamare Yeşim. A prendere le difese della madre interverrà Ozan, che affronterà il padre e lo picchierà fino a spintonarlo e farlo cadere a terra.

A quel punto Güzide si rivolgerà al figlio: “Ozan cosa fai?”, dirà la donna. Nel frattempo Tarik si rialzerà e senza proferire parola imboccherà la via dell’uscita. Nervi sempre più tesi nella soap di Canale 5. I prossimi episodi promettono di essere ancora ricchi di colpi di scena.