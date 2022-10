Le difficoltà dell’essere giovani nel 2022, emergono nel romanzo Trachinus, dando vita ad una avventura noir, dai toni pop. Dichiaratamente ispirato all’epica supereroistica americana, Edoardo Montegrandi affronta il tema della crescita e della ricerca del proprio posto nel mondo, nell’Italia contemporanea.

La storia è ambientata ad Anzio, città del litorale laziale, nota per il celebre sbarco delle truppe alleate, nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Enea è un ragazzo indeciso e sta vivendo un momento difficile, dopo aver rinunciato all’università ed essere stato lasciato dalla sua fidanzata. L’unica certezza nella vita, è l’amore per il mare e la passione per la professione stagionale di guarda spiagge. La sua esistenza tranquilla e svogliata, viene sconvolta dalla puntura di una tracina e da una serie di misteriosi accadimenti in città, che lo convincono a confrontarsi con una minaccia che sembra venire dal passato.

“Trachinus nasce come una sfida personale. Mi sono dato l’obbiettivo di scrivere un racconto, durante l’isolamento dovuto al Covid. L’ispirazione nasce da un personaggio che avevo ideato da bambino. Durante le mie vacanze a Lavinio, la puntura della tracina era diventata una fobia. Per esorcizzarla, avevo inventato un supereroe, l’uomo-tracina.”

Edoardo Montegrandi è uno scenografo romano, attualmente impegnato come assistente sul set della fiction Un Passo dal Cielo 7, in Veneto. Da sempre profondamente legato al territorio di Anzio e Nettuno, scrive Trachinus nel 2020, durante la pandemia. A distanza di due anni, decide di pubblicarlo autonomamente, seguendo la corrente del self-publishing.

“La scelta di ambientare le vicende ad Anzio è stata naturale, questo racconto non si sarebbe potuto svolgere in nessun altro posto. A distanza di anni, ancora mi capita di scoprire e visitare siti archeologici e musei che non avevo mai visto prima. È difficile non farsi ispirare da questi luoghi e dalla loro storia.”

Trachinus è disponibile su Amazon, IBS e nel circuito di librerie La Feltrinelli.

