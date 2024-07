TORO: ECCO QUAL ERA IL FONDO INTERESSATO ALL’ACQUISTO DEL CLUB

Secondo la nostra fonte la trattativa però non sarebbe mai iniziata per il secco no ricevuto da parte del Presidente Cairo nel voler cedere il Toro.

Ma qual’è il fondo il questione?

Si tratta di un gruppo Britannico che da quanto rivela la nostra fonte sarebbe già in affari con il gruppo RCS di Urbano Cairo.

Il fondo in questione è il Walter Scott & partners LTD fondato nel 1983, con 178 dipendenti ed un patrimonio di 84 miliardi di euro. Sede legale in Scozia ma registrato ed autorizzato dalle autorità finanziarie britanniche a Londra.

Il fondo in questione è dunque serio ed affidabile e con una disponibilità economica di rilievo. Peccato che non sia mai neanche iniziata una vera negoziazione e dunque non sia mai stata recapitata sul tavolo del presidente granata una proposta d’acquisto del Torino da parte del fondo scozzese vista la non volontà di Cairo di iniziare ad oggi una qualsiasi trattativa per la cessione del club granata.