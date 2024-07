ESCLUSIVA: un Fondo di investimento vuole il Toro ma Cairo non vende

Un’indiscrezione circolata in questi giorni ha incuriosito parecchio la nostra redazione che ha voluto verificarne l’attendibilità e la veridicità.

Un prestigioso fondo di investimento europeo, peraltro molto conosciuto nel mondo della Finanza, ha bussato alla porta del presidente Urbano Cairo per tentare un affondo per l’acquisto delle quote societarie. Il fondo in questione ha capitali per svariate decine di miliardi di euro di portafoglio, con una cifra che sembrerebbe essere addirittura intorno ai cento miliardi di euro di disponibilità.

Secondo la nostra fonte, il tentativo di avvicinamento sarebbe arrivato due settimane fa direttamente al Presidente Cairo, per motivi di riservatezza non è ovviamente possibile rivelare il nome del fondo in questione.

Gli “investitori” hanno infatti già diversi interessi economici in Italia, proprio con il gruppo RCS del Presidente Urbano Cairo.

Il motivo dell’attenzione verso il Toro? Il potenziale sviluppo edilizio ed urbanistico dell’area dello Stadio Olimpico Grande Torino con ovviamente lo sviluppo della gestione sportiva. Da ricordare anche che il contratto d’affitto dello stadio siglato sta per scadere e quindi andrà ridiscusso con il Comune di Torino pronto ad una eventuale cessione dell’impianto se Cairo lo volesse acquistare.

Sempre secondo la nostra fonte il Presidente Cairo avrebbe però declinato la richiesta in quanto la Società granata non sarebbe in vendita e quindi la trattativa non sarebbe in realtà mai decollata.

Il Presidente Cairo è il solo proprietario del Torino Fc e quindi ne può disporre come vuole, questa nostra esclusiva però confuta le teorie di alcuni per cui intorno al Toro non ci sarebbero imprenditori seri ed interessati all’acquisto societario.

Insomma non esistono solo “i Ciuccariello” come scrivono i “tifosi” sui social ma anche persone serie. Basterebbe solo avere la volontà di vendere. Alla prossima puntata della telenovela.